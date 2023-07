Xboxは7月18日、「Xbox Live Gold」の進化版として「Xbox Game Pass Core」を提供すると発表。提供開始日は2023年9月14日より、価格は月額842円となる。

本サービスに加入したメンバーは、オンライン マルチプレイヤー ゲーミングへのアクセスに加えて、メンバー限定の各種セールや割引などの特典を受け取ることが可能。

また、『Forza Horizon 4』『Grounded』『Halo 5: Guardians』『Ori & The Will of the Wisps』などの厳選されたタイトルをプレイできる。なお、新しいタイトルは年に2~3回追加される予定だ。

そのほか「Xbox Live Gold」の「Xbox Game Pass Core」への進化にともない、「Games with Gold」は提供が終了。今後は「Xbox Game Pass Core」サブスクリプションに対応した高品質で魅力的なゲームコンテンツが「Xbox Game Pass」カタログから追加される予定だという。

既存の「Xbox Live Gold」メンバーについては、2023年9月14日の「Xbox Game Pass Core」の提供開始時に自動的に加入されるとのこと。

「Xbox Game Pass Core」やサブスクリプションに含まれるゲームタイトルの詳細は、Xbox Wireの記事<https://news.xbox.com/ja-jp/2023/07/17/xbox-game-pass-core/>を参照してほしい。