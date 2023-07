D4エンタープライズは7月11日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」にて、T&E SOFTが1986年にリリースした『ハイドライドII(MSX・Windows11対応版)』を配信開始した。価格は550円となる。

再びフェアリーランドに危機が訪れようとしていた

邪悪な意識を封印するため、神は心の清らかな男の子を選んだ…… これは私たちが住んでいる世界とは、まったく次元の異なった世界でのお話です。伝説や神話とかが、単なるお話としてではなく現実になったような、そんな不思議な世界です。 剣と魔法がすべての世界。その世界をそこに住む人々はフェアリーランドと呼びました。かつて怪物たちに支配されていた時代は終わりを告げ、人々は平和な時代に陶酔していました。 同じ頃、地の底深くで異変が起こりつつありました。ひとつの「意識」が覚醒したのです。その「意識」は邪悪に満ちていました。新たな怪物を創造し、死んだ物を蘇生させて、地下にひとつの世界と呼べるような物を作り上げてしまったのです。 地下を征服した「意識」は、それだけでは満足せず、地上のフェアリーランドにまで、その力を拡大しようとしていました。

本作は1986年にリリースされたアクションRPG。プレイヤーは神に選ばれた心の清らかな男の子となって、邪悪な意識を封印する冒険に出発する。

前作で好評だった体当たりによる攻撃システムはもちろんだが、今回は新たにFIRE、ICE、WAVE、JUMPなどの魔法が使用可能となり、パラメーターにFORTH(心)が用意されたことで善悪の概念なども表現可能となっている。

ほかにも会話モードによる情報収集、街での買い物やキャラの育成、前作の6倍ものマップなど、質、量ともに前作を大きく凌駕する仕上がりを見せている。

当時、アクティブRPGと称されていたことからもわかるように、本作ではアクション性がキモ。プレイヤーは攻撃モードと防御モードを切り替えながらジムをモンスターに体当たりさせて戦うことになる。モンスターを倒せは経験値が手に入り、経験値を溜めることでジムはレベルアップしてより強くなっていく。

またジムが傷ついてしまったときは、平地などで休ませることで自動的に体力が回復する仕組みとなっている。

なお、MSX版では、マップの細部が若干変更されているほか、PSG音源への対応やPCG書き換えによる演出が楽しめる。

最後に、もしも町のボクシングで苦戦しているプレイヤーは、ボクシング中にESCキーを押してみよう。これでタイミングバッチリのパンチが放てる……かもしれない。

紹介動画

特典

特典として、当時のマニュアルをPDFで収録している。

【ゲーム情報】

タイトル:ハイドライドII(MSX・Windows11対応版)

ジャンル:アクションRPG

メーカー:T&E SOFT

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2023年7月11日)

価格:550円

©2023 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2023 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

‘MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.