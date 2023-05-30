ゲームPV公開＆事前登録開始記念キャンペーンも開催！
「ドラクエ」新作アプリ『DQ チャンピオンズ』がApp Store ＆ Google Playで事前登録を受付中！
スクウェア・エニックスは5月27日より、iOS／Android向け乱戦コマンドバトルRPG『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』にて、App StoreとGoogle Playで事前登録の受付中だ。本作の配信日は未定、基本プレイ無料（アイテム課金型）となる。
さらに、スクウェア・エニックス公式YouTubeチャンネルでは、「【事前登録受付中！】『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』プロモーション映像」が公開中。さらに、公式Twitterでは事前登録開始を記念して、『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』オリジナルグッズがもらえる「事前登録開始記念キャンペーン第1弾」を開催中だ。
【事前登録受付中！】『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』プロモーション映像
『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』事前登録受付中！
App StoreとGoogle Playのほか、SQUARE ENIX BRIDGEでも事前登録受付中。
●App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id1659371613
●Google Play
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.dqchampionsjp
●SQUARE ENIX BRIDGE（メールアドレスで登録）
https://sqex-bridge.jp/preregister/4B744E394547524278564A4341324F7A4A6E753272673D3D0A/new
『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』プロモーション映像公開中！
スクウェア・エニックス公式YouTubeチャンネルでは、「【事前登録受付中！】『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』プロモーション映像」が公開中。
映像では、本作の魅力を実況ドラキーであるドラリン（CV：武内 駿輔さん）の熱い実況とともに紹介している。この機会にチェックしてみてはいかがだろうか。
【事前登録受付中！】『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』プロモーション映像
公式Twitterにて「事前登録開始記念キャンペーン第1弾」開催中！
事前登録開始を記念し、2023年5月27日より公式Twitterアカウント（@DQ_Champ）にて、「事前登録開始記念キャンペーン第1弾」を開催中。応募期間は、2023年6月7日23時59分まで。
本キャンペーンでは、公式Twitterアカウントのフォローと対象キャンペーンツイートをリツイートした人の中から抽選で50名に、『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』オリジナルグッズ「はぐれメタル冷感ブランケット＋ホミットぬいぐるみセット」がプレゼントされる。
『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』公式Twitter
＼来るぞ、#DQチャンプ 🏆／— ドラゴンクエスト チャンピオンズ公式 (@DQ_Champ) May 27, 2023
事前登録受付中👇https://t.co/Gxfi9wpbMG
さらに❗️RTしてくれた方から抽選で50名様に「はぐれメタル冷感ブランケット＋ホミットぬいぐるみセット」が当たる🎁
▼参加方法
①注意事項を確認
②@DQ_Champをフォロー
③このツイートをRT
▼期間
2023/6/7 23:59まで pic.twitter.com/mWXnsURpUm
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエスト チャンピオンズ
ジャンル：乱戦コマンドバトルRPG
開発：コーエーテクモゲームス
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：未定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）
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※画面や映像はすべて開発中のものです。
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