スクウェア・エニックスは11月17日、PlayStation 5向けソフト『FINAL FANTASY VII REBIRTH』（以下、FF7リバース）の新たな映像として、前作『FINAL FANTASY VII REMAKE』（以下、FF7リメイク）のダイジェスト映像を公開した。発売日は2024年2月29日となる。

本映像は、仲間の1人・レッドXIII（CV：山口勝平さん）のナレーションによる、「FFVIIリメイク」プロジェクト 三部作 第一作目『FF7リメイク』のダイジェスト映像。

魔晄都市ミッドガルを舞台に、巨大企業「神羅カンパニー」と反神羅組織「アバランチ」による、星を巡る闘いが描かれる。

※本映像は『FF7リバース』ゲーム本編に実装予定のものです。

また、『FF7リバース』と『FF7リメイク』がセットになったツインパックが予約受付中のほか、現在『FF7リメイク』がセール対象となっている。映像を見て前作をプレイしたくなった人は、これらを活用してみてはいかがだろうか。

さらに、『FF7リバース』の最新情報もいくつか公開。あわせて紹介していこう。

・FFVII REMAKE DIGEST - 『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

https://youtu.be/njXo3QJVKOQ

新作『FFVIIリバース』1本分の価格で、前作『FFVIIリメイク』がついてくる！ 『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH ツインパック』予約受付中

お得な価格で「FINAL FANTASY VII REMAKE」プロジェクトの2作品が遊べる、ツインパックが予約受付中。予約購入した時点から『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』（※）をすぐにプレイでき、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』も発売日0時からプレイ可能となる。

※PS5版『FF7リメイク』本編＋ユフィの新規エピソードDLC「FF7R EPISODE INTERmission」のセット製品

この価格で購入できるのは、2024年2月28日23時59分までの予約購入期間だけなので、お見逃しなく。

・『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH ツインパック』

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08664_00-0723074131389351

・『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe ツインパック』

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08664_00-0435948542374390

前作『FINAL FANTASY VII REMAKE』が最大64%オフ！

ブラックフライデーセール開催中！

前作『FF7リメイク』および『FF7リメイク INTERGRADE』が最大64％オフとなるブラックフライデーセールが開催中。この機会に購入を検討してみてはいかがだろうか。

※PC（Steam／Epic Games Store）版は、2023年11月22日からセール開始

PlayStation Store／2023年11月17日～11月27日

64％オフ ：PS4版 『FFVII REMAKE』

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-CUSA07052_00-FFVIIREMAKE00000

50％オフ ：PS4版 『FFVII REMAKE Digital Deluxe Edition』

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-CUSA07052_00-FFVIIREMAKEDX000

64％オフ ：PS5版 『FFVII REMAKE INTERGRADE』

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA01637_00-5827003902180177

50％オフ ：PS5版 『FFVII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA01637_00-0291763878924857

25％オフ ：PS5版 『FF7R EPISODE INTERmission』

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA01637_00-8094607291671776

Steamストア／2023年11月22日～11月28日

50％オフ ：PC版 『FFVII REMAKE INTERGRADE』

https://store.steampowered.com/app/1462040/FINAL_FANTASY_VII_REMAKE_INTERGRADE/

Epic Games Store／2023年11月22日～11月28日

50％オフ ：PC版 『FFVII REMAKE INTERGRADE』

https://store.epicgames.com/ja/p/final-fantasy-vii-remake-intergrade

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

※各ストアで開催日時が異なりますのでご注意ください。

『FF7リバース』最新情報

レッドXIIIが新たに操作キャラクターとして登場

鋭い爪で相手を切りつけて攻撃する。物理攻撃から、魔法を使った範囲攻撃までを使いこなし、敵の攻撃をガードすることで発動できる「リベンジモード」では攻撃が強化され回避能力も向上する。テクニカルだが使いこなせば強力なキャラクターだ。

仲間との連携がカギとなる、新たなバトルシステム

本作では仲間との連携がさらにバトルを盛り上げる。クラウドとティファの連携攻撃で敵を一掃したり、バレットとレッドXIIIの連携で遠距離攻撃を仕掛けるなど、さらに進化したバトルにも注目しよう。

新たな登場キャラクターたち

原作の『FFVII』に登場したおなじみのキャラクターだけではなく、本作で初登場となる「ブロード」「ロドナー」も公開された。

【ゲーム情報】

タイトル：FINAL FANTASY VII REBIRTH（ファイナルファンタジーVII リバース）

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2024年2月29日予定

価格：

通常版：9878円（パッケージ／ダウンロード）

コレクターズエディション：4万9800円（パッケージ）

デラックスエディション：1万5800円（パッケージ）

Digital Deluxe Edition：1万1501円（ダウンロード）

REMAKE & REBIRTH ツインパック：1万4278円（ダウンロード）

REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe ツインパック：1万5902円（ダウンロード）

CERO：C（15歳以上対象）

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO