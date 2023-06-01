パワーサポートは5月31日、Backbone Labs（米国）がスマートフォン用PlayStation公式ライセンスコントローラー「Backbone One - PlayStation Edition」を日本でも正式発売開始したと発表。

「Backbone One」コントローラーは、2021年の発売開始以来、スマートフォンに取り付けるだけでOKの手軽さ、スムースな操作性、低遅延、充電不要といった特徴に加え、キャプチャ、編集、シェア、ライブ配信にも対応する万能性、そしてもちろんPSリモートプレイ、Xbox cloud Gaming、Steam Link、Apple Arcadeをはじめとする多くのプラットフォームのゲームに対応し、世界中のゲーマーから圧倒的な評価を受ける製品。

公式サイトでは5万7000件以上のレビューで★4.7、Amazonでも1万3000件を超えるレビューで★4.5＆カテゴリー売上1位を獲得（ともに2023年5月現在）。スマホに装着、即プレイが可能な、まさにゲームチェンジャーと言える製品となっている。

なかでもこのPlayStation Editionはソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）とのパートナーシップで生まれたOLP（オフィシャルライセンスドプロダクト）。

DualSense ワイヤレスコントローラーにインスパイアされ、色、素材、仕上げ、操作感までこだわったものとなっている。PS Remote Playアプリと組みあわせれば、PlayStationのゲームを家の中はもちろん、家の外にも持ち出してプレイ可能だ。

日本では今回世界同時発売となった「Backbone One - PlayStation Edition for Android（android用 USB-C接続・白）」に加え、「Backbone One for iPhone（iPhone用 Lightning接続・黒）」「Backbone One - PlayStation Edition for iPhone（iPhone用 Lightning接続・白）」「Backbone One for Android（android用 USB-C接続・黒）」の全4SKUが正式販売開始される。価格は、いずれも1万9800円だ。

【公式サイト】

https://playbackbone.com/jp/

【製品データ】

Backbone One - PlayStation Edition for iPhone（iPhone用 Lightning接続・白）

SKU：BB-02-W-S

UPC：860003568200／EAN：0860003568200

Backbone One for iPhone（iPhone用 Lightning接続・黒）

SKU：BB-02-B-X

UPC：860003568255／EAN>：0860003568255

Backbone One - PlayStation Edition for Android（android用 USB-C接続・白）

SKU：BB-51-W-S

UPC：850041963020／EAN：0850041963020

Backbone One for Android（android用 USB-C接続・黒）

SKU：BB-51-B-R

UPC：850041963006／EAN：0850041963006

希望小売価格：いずれも1万9800円

※PSリモートプレイをより快適に利用するには、PlayStationのサイトを確認してほしい。

https://remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/lang/jp/ps5_mobile.html

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