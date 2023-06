パワーサポートは5月31日、Backbone Labs(米国)がスマートフォン用PlayStation公式ライセンスコントローラー「Backbone One - PlayStation Edition」を日本でも正式発売開始したと発表。

「Backbone One」コントローラーは、2021年の発売開始以来、スマートフォンに取り付けるだけでOKの手軽さ、スムースな操作性、低遅延、充電不要といった特徴に加え、キャプチャ、編集、シェア、ライブ配信にも対応する万能性、そしてもちろんPSリモートプレイ、Xbox cloud Gaming、Steam Link、Apple Arcadeをはじめとする多くのプラットフォームのゲームに対応し、世界中のゲーマーから圧倒的な評価を受ける製品。

公式サイトでは5万7000件以上のレビューで★4.7、Amazonでも1万3000件を超えるレビューで★4.5&カテゴリー売上1位を獲得(ともに2023年5月現在)。スマホに装着、即プレイが可能な、まさにゲームチェンジャーと言える製品となっている。

なかでもこのPlayStation Editionはソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)とのパートナーシップで生まれたOLP(オフィシャルライセンスドプロダクト)。

DualSense ワイヤレスコントローラーにインスパイアされ、色、素材、仕上げ、操作感までこだわったものとなっている。PS Remote Playアプリと組みあわせれば、PlayStationのゲームを家の中はもちろん、家の外にも持ち出してプレイ可能だ。

日本では今回世界同時発売となった「Backbone One - PlayStation Edition for Android(android用 USB-C接続・白)」に加え、「Backbone One for iPhone(iPhone用 Lightning接続・黒)」「Backbone One - PlayStation Edition for iPhone(iPhone用 Lightning接続・白)」「Backbone One for Android(android用 USB-C接続・黒)」の全4SKUが正式販売開始される。価格は、いずれも1万9800円だ。

【公式サイト】

https://playbackbone.com/jp/

【製品データ】

Backbone One - PlayStation Edition for iPhone(iPhone用 Lightning接続・白)

SKU:BB-02-W-S

UPC:860003568200/EAN:0860003568200

Backbone One for iPhone(iPhone用 Lightning接続・黒)

SKU:BB-02-B-X

UPC:860003568255/EAN>:0860003568255

Backbone One - PlayStation Edition for Android(android用 USB-C接続・白)

SKU:BB-51-W-S

UPC:850041963020/EAN:0850041963020

Backbone One for Android(android用 USB-C接続・黒)

SKU:BB-51-B-R

UPC:850041963006/EAN:0850041963006

希望小売価格:いずれも1万9800円

※PSリモートプレイをより快適に利用するには、PlayStationのサイトを確認してほしい。

https://remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/lang/jp/ps5_mobile.html

© 2023 Power Support Co., Ltd. All rights reserved.

© 2023 Backbone. All rights reserved.