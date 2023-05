Genvid Entertainmentとコナミデジタルエンタテインメントは5月31日、Genvidインタラクティブ・ストリーミング・シリーズ『SILENT HILL: Ascension』の新トレーラーおよびクリーチャーを公開した。本作は2023年公開予定だ。

SILENT HILL Ascension | Official Trailer

『SILENT HILL: Ascension』は舞台を世界に広げ、新しくも恐ろしい『SILENT HILL』のクリーチャーに苦しめられる複数の主要キャラクターの姿を描く。

クリーチャーは闇から忍び寄り、各地の主人公たちとその子どもたち、ひいては街全体をも恐怖で飲み込む。最近起きた殺人事件や長い間抑圧されてきた罪悪感と恐怖心によって、彼らは闇の深淵に引き摺り込まれていく。

『SILENT HILL: Ascension』では、数百万人の観客の行動が物語の結果を左右することに。誰が最後まで生き延びるのか。

残された人々は、救済されるのか、破滅するのか、苦しみ続けるのか? この物語がどのような結末を迎えるかは、このプロジェクトのクリエイターたちでさえもわからない。運命は観客の手に委ねられる。

『SILENT HILL: Ascension』の特徴:

● 『SILENT HILL』の世界に新しく連なる、緻密にデザイン・設計された、まったく新しいキャラクター、クリーチャー、そしてロケーション。

● 何百万人もの人々が登場人物のサバイバルを手助けし、その運命を変えることを可能にするGenvidのリアルタイム・インタラクティブ・システムを使用した、新鮮味がありながらも恐怖を駆り立てる物語。

● デバイス問わず高品質なストリーミング。

● 2023年にストリーミング開始の『SILENT HILL: Ascension』では、観客のアクションによって毎日変わっていく、ライブ・ストーリーテリングならではの「見逃せない瞬間」が目白押し。

Genvid Entertainment CEO ジェイコブ・ナボク(Jacob Navok)氏コメント 「『SILENT HILL: Ascension』は世界中のファンに愛される『SILENT HILL』シリーズの真髄であるサイコロジカルホラーのエッセンスを探求していきます。 そして息をのむようなビジュアルとリアルタイムで起こるコミュニティ主導の瞬間にスポットライトを当て、その没入感のある体験で観客を魅了します。 また、『SILENT HILL』シリーズ史上初めて、観客がコミュニティとして物語に影響を与え、このシリーズの複雑で進化するキャラクターの運命を左右することができるようになります。 『SILENT HILL: Ascension』に参加することで、『SILENT HILL』シリーズに名を連ねる公式作品にあなたたちの痕跡を残すことができます。 コナミデジタルエンタテインメント、Bad Robot Games、Behaviour Interactiveとのコラボレーションにより、ファンの皆様に、自らが物語を形成する一部となれるようなユニークな機会を提供します。」

コナミデジタルエンタテインメント『SILENT HILL』シリーズプロデューサー 岡本基(もとい)氏コメント 「『SILENT HILL』シリーズのファンや世界中のホラーファンにはぜひ楽しみにしていただければと思います。 新しい登場人物たちとともに、これまでにないロケーションで、まったく新しいインタラクティブなストーリーをお届けできることを嬉しく思います。 異なる舞台で同時に展開する複数の主人公らの運命を決めていくのは皆さんです。」

Bad Robot Games アートディレクター クリス・アマラル(Chris Amaral)氏 「私たちは、『SILENT HILL: Ascension』の白昼夢の中にいるような世界を創り出すために、一歩踏み込んで探求を続けてきました。 不穏でハイパーディテールな登場人物や裏世界のクリーチャー、没入感のある雰囲気、そしてオーディオ全般とヴィジュアルデザインにチームはとても誇りに思っています。 細かいところにまで気を配った環境、不気味な雰囲気やリアルなキャラクターやクリーチャーは、ホラー体験を大いに盛り上げ、『SILENT HILL』らしさとこのシリーズならではの独特さを演出できているのではないでしょうか。」

Genvidおよびパートナーであるコナミデジタルエンタテインメント/Bad Robot Games/Behaviour Interactive/DJ2 Entertainmentは、今後詳細を順次公開予定。

『SILENT HILL: Ascension』の最新情報は、Ascension.com並びに以下のSNSアカウントにて更新していくとのことなので、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:SILENT HILL: Ascension

ジャンル:サイコロジカルホラー/ インタラクティブ・ストリーミング

配信:Genvid Entertainment LLC

配信日:2023年予定

© 2023 Genvid Entertainment LLC.

© Konami Digital Entertainment

© 2023 Bad Robot Games

SILENT HILL is a trademark of Konami Digital Entertainment Co. Ltd. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners, without intent to infringe.