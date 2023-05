ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は5月30日、日本国内に向けて、<PlayStationをもっと楽しむトーク番組「PlayStation Presents「PLAY! PLAY! PLAY!」>の最新回、PlayStation 5/PlayStation 4用ソフト『ストリートファイター6』Vol.1をPlayStation公式YouTubeチャンネルで公開した。

番組には、ゲストにカプコン公式ウェブ番組「カプコンTV!!」で「天の声」を務めるeスポーツキャスターのササさんを迎え、MCのタレント松嶋初音さんとともに、2023年6月2日発売の『ストリートファイター6』の魅力をお届けしていく。

本日公開のVol.1では、格闘ゲーム初心者でも簡単に必殺技が繰り出せる大注目の新要素「モダンタイプ」操作を紹介。ササさんがレクチャーし、松嶋さんが配信中の体験版には登場しないさまざまなキャラクターを使って実際にプレイするという。迫力満点の演出、爽快感あふれるバトルに注目だ。

2023年5月31日15時に公開予定のVol.2では、自分で作成したアバターを育てながら「ストリートファイター」の世界を旅することができる、もう一つの大注目要素「ワールドツアー」を紹介。

「ストリートファイター」未経験者も楽しみながらバトルの操作が身につく新モードで、体験版でプレイできるチャプター以降の、レジェンドファイター春麗の弟子入り後のストーリーも松嶋さんがプレイしてお披露目。

Vol.1、Vol.2ともにチェックしてみてはいかがだろうか。

『ストリートファイター6』 Vol.1<公開中>

配信URL:https://youtu.be/XsAf4jTArhc

『ストリートファイター6』 Vol.2<2023年5月31日15時公開>

配信チャンネル:https://www.youtube.com/@PlayStationJapan

※配信URLは公開後に「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイトもしくはプレイステーション公式Twitterにてご案内いたします。

出演者

アンケートキャンペーン

番組視聴後にアンケートに答えた人の中から抽選で計20名に、PlayStation Storeで1100円相当の買い物ができる「プレイステーション ストアチケット」のコードをプレゼント。

アンケートは「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイトにて、PlayStation Networkのアカウントでログインしたうえで回答しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2023年6月2日

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)