アップル「iPhone 16 Pro」ディスプレー大型化か

アップルが来年発売するとうわさのiPhone 16 Proシリーズは、ディスプレーがいまよりも大きくなるという。ディスプレーアナリストのRoss Young氏が米メディアMacRumorsに対して5月8日に語った。

同氏によると、iPhone 16 Proは約6.3インチ、iPhone 16 Pro Maxは約6.9インチへとそれぞれディスプレーが大きくなるという。

アップルファンの皆様はサイズについては重々承知だと思うが、念のため書いておくとiPhone 14 Proのディスプレーサイズは6.12インチ、iPhone 14 Pro Maxは6.69インチだ。

iPhone 16 Proシリーズの正確なサイズについては、5月23日にロサンゼルスで開催されるディスプレイウィークカンファレンスの講演で発表するとのこと。

Will actually be 6.2x" and 6.8x". Will disclose the 2nd decimals at my upcoming talk in LA in 2 weeks.