セガは5月24日、「サンバDEアミーゴ」シリーズ最新作となるNintendo Switch用リズムアクション『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』の発売日を発表した。発売日は2023年8月30日、価格はパッケージ/ダウンロード版の通常版が5480円、ダウンロード専売のデジタルデラックス版が6589円となる。

プロモーション映像

デジタルデラックス版を紹介

デジタルデラックス版は、ゲーム本編に加えて、2つの「ミュージックパック」と5つの「きせかえセット」DLCがセットになっている。

「ソニックミュージックパック」には、『ソニックフロンティア』の「I'm Here」、『ソニックアドベンチャー』の「Open Your Heart」、『ソニックカラーズ アルティメット』の「Reach For The Stars (Re-Colors) 」など、ソニックファンにはたまらない楽曲を収録。

「セガミュージックパック」(後日配信予定)では、『龍が如く』シリーズより「ばかみたい【Taxi Driver Edition】」や『スペースチャンネル5 パート2』の「Go Go Cheer Girl!」、『リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産』の「怪盗Rのテーマ」など、セガの人気楽曲を楽しめる。

収録コンテンツ

・『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』ゲーム本編

・DLC「ソニックミュージックパック」

・DLC「セガミュージックパック」(後日配信予定)

・DLC「ソニックきせかえセット」

・DLC「テイルスきせかえセット」

・DLC「スペースチャンネル5きせかえセット」

・DLC「スーパーモンキーボールきせかえセット」

・DLC「ぷよぷよきせかえセット」

収録楽曲公開

ゲームに収録される楽曲の第2弾を発表! 4月に発表された楽曲第1弾とあわせて、本作には世界中で人気の楽曲を40曲以上収録されている。お好みの曲でダンスを楽しもう。

・「Make Way」 by Aloe Blacc

・「Break Free ft. Zedd」 by Ariana Grande

・「Pompeii」 by Bastille

・「You Give Love A Bad Name」 by Bon Jovi

・「I Really Like You」 by Carly Rae Jepsen

・「Payback(feat. Icona Pop)」 by Cheat Codes

・「Karma Chameleon」 by Culture Club

・「Let You Go(feat. Kareen Lomax)」 by Diplo & TSHA

・「Good Feeling」 by Flo Rida

・「Runaway(U&I)」 by Galantis

・「I Will Survive(Eric Kupper Mix Extended)」 by Gloria Gaynor

・「I Love It」 by Icona Pop

・「Centerfold」 by J Geils Band

・「Bang Bang」 by Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj

・「Sucker」 by Jonas Brothers

・「Move Your Feet」 by Junior Senior

・「TiK ToK」 by Kesha

・「Just Dance(feat. Colby O' Donis)」 by Lady Gaga

・「Moves Like Jagger(feat. Christina Aguilera)」 by Maroon 5

・「You & Me」 by Marshmello

・「Panama」 by Matteo

・「Pa'lla」 by Max Pizzolante

・「Plastic Hearts」 by Miley Cyrus

・「I Won't Let You Down」 by OK Go

・「Good Time」 by Owl City

・「Celebrate」 by Pitbull

・「The Cup of Life(La Copa de la Vida)」 by Ricky Martin

・「XS」 by Rina Sawayama

・「Bom Bom」 by Sam and the Womp

・「Get Busy」 by Soolja

・「Escape From The City」 from Sonic Adventure 2

・「Fist Bump」 from Sonic Forces

・「Azukita」 by Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz & Elvis Crespo

など

「最終未来少女」の2人がゲームをプレイするプロモーション映像を公開!

本日公開されたプロモーション映像では、収録楽曲に乗せて気軽に楽しめるゲーム内容について紹介している。

映像の中では、「信じられない可愛さ」で驚異的な動画再生数を記録した小野緑さんと、「チート級の可愛さ」と評される奇跡の美少女の藤咲凪さんで構成された次世代リアリスティックユニット「最終未来少女」の2人がゲームをプレイしている。

プロモーション映像

https://youtu.be/L1YpUCGqUF0

【ゲーム情報】

タイトル:サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル

ジャンル:リズムアクション

販売:セガ

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年8月30日予定

価格:

通常版:5489円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックス版:6589円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~2人(オンライン時2~8人)

CERO:A(全年齢対象)

