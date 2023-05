スクウェア・エニックスは5月16日、同社が運営するスマホRPG『とある魔術の禁書目録 幻想収束』にて、レイドイベント「とある争奪の遊園特権(パークチケット)」を開催したと発表。期間は、2023年5月21日21時59分まで。

レイドベント「とある争奪の遊園特権」概要

開催期間:2023年5月16日メンテナンス終了後~5月21日21時59分まで

報酬受け取り期間:2023年5月16日メンテナンス終了後~5月24日4時59分まで

レイドイベント「とある争奪の遊園特権」ではレイドの撃破やイベントミッションなどをクリアすると、イベント報酬★3アシストキャラクター:「【慣れない保護者役】浜面 仕上」の覚醒結晶などが獲得できる。

さらに本イベントでは「ハイスコアランキング」と「レイドスコアランキング」を同時開催し、それぞれのランキングに応じて報酬を獲得可能だ。

※開催期間およびイベントの内容は、予告なく変更する場合がございます。

※詳細は運営サイトをご確認ください。

「とある争奪の遊園特権ステップアップガチャ」概要

設置期間:2023年5月16日メンテナンス終了後~5月24日23時59分まで

レイドイベント「とある争奪の遊園特権」開催を記念し、「とある争奪の遊園特権ステップアップガチャ」が上記期間に設置中。

本ガチャからは期間限定キャラとして★3バトルキャラクター「【慣れない平和】一方通行」「【気分上々】妹達」、★3アシストキャラクター「【ゲコ太パーカー】打ち止め」が新登場する。

本ガチャはSTEP別に必要ゲコ太石やガチャ実施回数が定められており、ガチャを実施するたびにSTEPが上昇。STEP4実施時には「【気分上々】妹達」の覚醒結晶×50、STEP5実施時には「【慣れない平和】一方通行」の覚醒結晶×50をおまけとして獲得でき、最大のSTEP6実施時には10体目に提供割合に記載された★3バトルキャラクターの中から1体が確定で排出される。

※提供割合は、ガチャページの「ガチャ詳細/提供割合」をタップすることで確認できます。

※期間限定キャラは、今後、定常の「プレミアムガチャ」に追加されることはございません。

※期間限定キャラは、本ガチャ終了後登場しなくなりますが、今後再登場する場合がございます。再登場に関しては現在未定となります。

※開催期間は、予告なく変更する場合がございます。

※詳細は運営サイトを確認ご確認ください。

「1回限り有償限定 とある争奪の遊園特権ガチャ」概要

設置期間:2023年5月16日メンテナンス終了後~5月24日23時59分まで

レイドイベント「とある争奪の遊園特権」開催を記念し、有償ゲコ太石2700個で引ける「1回限り有償限定とある争奪の遊園特権ガチャ」を上記期間中設置。

★3抽選時には今回新登場する「【慣れない平和】一方通行」「【気分上々】妹達」「【ゲコ太パーカー】打ち止め」のいずれかが確定となっている。また、おまけとして「スタミナ×200」がついてくるとのこと。

※提供割合は、ガチャページの「ガチャ詳細/提供割合」をタップすることで確認できます。

※期間限定キャラは、今後、定常の「プレミアムガチャ」に追加されることはございません。

※期間限定キャラは、本ガチャ終了後登場しなくなりますが、今後再登場する場合がございます。再登場に関しては現在未定となります。

※開催期間は、予告なく変更する場合がございます。

※詳細は運営サイトを確認ご確認ください。

「強化応援ログインボーナス」概要

開催期間:2023年5月17日5時~6月1日4時59分まで

「強化応援ログインボーナス」を上記期間中開催。期間中ログインすると、最大でスタミナ×1200、覚醒能力強化チケット×60枚を入手できる。

※開催期間は、予告なく変更する場合がございます。

※詳細は運営サイトを確認ご確認ください。

「『とある魔術の禁書目録 幻想収束』公式生放送#20 4周年記念 公開生放送」概要

募集期間:2023年5月15日~5月28日23時59分まで

4周年を記念して、2023年7月2日に「『とある魔術の禁書目録 幻想収束』公開生放送#20 4周年記念 公開生放送」が実施決定。

今回の生放送は、人数限定で当日会場の座席にて観覧可能となっている。また、生放送の様子はYoutube LIVE、ニコニコ生放送などでも配信される予定。さらに、座席で観覧した人へのプレゼントも用意しているという。

また、指定座席以外に少数ではあるが、応募不要で立ち見での観覧可能なスペースも用意する予定とのこと。本作のファンはぜひ応募し、会場にて4周年を祝ってみてはいかがだろうか。

・応募ページURL:

https://member.jp.square-enix.com/article/3739/

※募集期間は、予告なく変更する場合がございます。

※詳細は運営サイトを確認ご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル:とある魔術の禁書目録 幻想収束(イマジナリーフェスト)

プラットフォーム:iOS/Android

ジャンル:学園異能バトルRPG

配信日:配信中(2019年7月4日)

価格:アイテム課金制(基本プレイ無料)



© 2019 TOARU-PROJECT

© 2019-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.