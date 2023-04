セガは4月21日、セガのゲームニュースバラエティ番組「セガにゅー」第22回を、2023年4月28日20時より配信すると発表。YouTube Liveにて見ることができる。

■セガにゅー#22(2023年4月28日20時~)

「セガにゅー」は、毎月最終金曜日にセガの新情報やセガにまつわるさまざまな企画をお届けする、ゲームニュースバラエティ番組。

MCはセガ好きフリーアナウンサーの田口尚平さんと、セガ好きマルチタレントの西村歩乃果さん。毎回セガの社員も登場し、ゲームの魅力を体当たりで紹介していく。

第22回は、ゲストにタレントのみすみゆうかさんをお迎えして、『ぷよぷよテトリス2』のプレイ対決をお届け。また、ゴールデンウィーク直前企画として、罰ゲームつきのミニ ゲームにも挑戦する。

さらに、「セガにゅー」オフィシャルVTuber・詩咲りんさんのコーナーでは、桜に関連した楽曲の「歌ってみた」も披露するという。

セガのことがもっとわかってもっと好きになる番組「セガにゅー」を、チェックしてみてはいかがだろうか。

【「セガにゅー」第22回 紹介タイトル】

【「セガにゅー」第22回 出演陣】

■番組概要

番組名:セガにゅー

放送日:2023年4月28日 20時~

MC:田口尚平さん(フリーアナウンサー)、西村歩乃果さん(マルチタレント)

ゲスト:みすみゆうかさん(タレント)

「セガにゅー」オフィシャルVTuber:詩咲りんさん

今月のセガ社員:チャーミング奥田(奥田健介氏)/番組担当

番組公式Twitter:https://twitter.com/sega_new

番組公式TikTok:https://www.tiktok.com/@sega_new

番組視聴ページ:https://youtu.be/cDxch00DIK4

詩咲りんYouTube:https://www.youtube.com/@UsakiRin_ch

詩咲りんTwitter:https://twitter.com/UsakiRin_Rin