カプコンは4月18日より、Steam Storeで超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』やゲーム本編とセットになった『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』などがお買い得価格になるセールを開催中だと発表。GOLDEN WEEKに先駆けたこの機会をお見逃しなく!

セール名称:CAPCOM GOLDEN WEEK SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale2-y6mwt/ja-jp/

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますので、ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページかSteam Storeにてご確認ください。

※セットに含まれる製品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

また、2023年4月19日23時より『モンスターハンターライズ:サンブレイク』の最新情報を紹介する番組「モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム 2023.4.19」も配信される。あわせてチェックしてほしい。

番組特設サイト:

https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/ja/topics/sp-program/

・番組URL

https://www.youtube.com/watch?v=5EnpcuXYQLw

Steam Store

・セール期間:2023年4月27日1時59分まで

https://store.steampowered.com/app/1880360/Monster_Hunter_Rise_Sunbreak/

Steam『モンスターハンターライズ:サンブレイク』(超大型拡張コンテンツ)

通常価格:3990円

セール価格【25%オフ!】:2992円

※超大型拡張コンテンツをご利用いただくには、別売りの『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)が必要です。

Steam『モンスターハンターライズ:サンブレイク デラックスエディション』(超大型拡張コンテンツ)

通常価格:5106円

セール価格【25%オフ!】:3829円

※超大型拡張コンテンツをご利用いただくには、別売りの『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)が必要です。

Steam『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:5990円

セール価格【34%オフ!】:3953円

Steam『モンスターハンターライズ + サンブレイク ダブルデラックスセット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:6990円

セール価格【29%オフ!】:4962円

【ゲーム情報】

タイトル:『モンスターハンターライズ:サンブレイク』

ジャンル:ハンティングアクション

配信:カプコン

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

追加プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows)

※『サンブレイク』はダウンロード専売

配信日:

Switch/Steam版:発売中(2022年6月30日)

PS/Xbox/Win版:2023年4月28日

価格:

・通常版:3990円

・デラックスエディション:

Switch/PS/Xbox/Win版 4990円

Steam版 5106円

・モンスターハンターライズ + サンブレイク セット:5990円

・モンスターハンターライズ + サンブレイク ダブルデラックスセット:6990円

プレイ人数:1人(通信プレイ時は最大4人)

CERO:C(15歳以上対象)

※プレイするには、『モンスターハンターライズ』本編が必要となります。

※『モンスターハンターライズ:サンブレイク』から追加されるさまざまな要素を遊ぶには、『モンスターハンターライズ』で【集会所クエスト★7「雷神」】をクリアする必要があります。また、『モンスターハンターライズ』をアップデートする必要があります。

※『モンスターハンターライズ』のアップデートおよび『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。

※Nintendo Switch版でインターネットに接続して遠くのプレイヤーと協力プレイを行なう場合は、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。

※オンラインマルチプレイをご利用するために別途有料サービス(Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold、PS5版およびPS4版についてはPlayStation Plus)への加入が必要です。

※プラットフォーム間のクロスプレイ・クロスセーブは非対応となります。

※Nintendo Switch・amiiboは任天堂の商標です。

※Microsoft、Xbox、Xbox Live、Xbox Series X|S、Xbox One、および Xbox 関連ロゴは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

※“PlayStation”および“PS5”“PS4”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

©2023 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.