NVIDIAは4月5日、発売中のPC版『リビッツ! ビッグ・アドベンチャー』の最新アップデートに関する情報を公開した。本作の価格は、5900円。

昨年10月に発売された同タイトルは、DLSS 2に対応し、レイトレース リフレクション、レイトレース シャドウ、レイトレース アンビエント オクルージョン エフェクトを搭載。このアドベンチャーは、すべてのオプションを最高設定にして4Kでプレイすると、どのシステムでも真価が問われることになっていた。

『リビッツ! ビッグ・アドベンチャー』最新アップデートでは、NVIDIA DLSS 3、NVIDIA Reflex、Shader Execution Reordering(SER)をサポートし、GeForce RTX 40シリーズのゲーマー向けにパフォーマンスを向上させているという。最高パフォーマンスの『リビッツ!』を堪能してみてはいかがだろうか。

Sackboy: A Big Adventure - Launch Trailer

2023年4月11日、フルレイトレーシングで「ナイトシティ」の新たな魅力に迫る

ちなみに、来週は『サイバーパンク2077』のレイトレーシング : オーバードライブ モードのテクノロジ プレビューが2023年4月11日に公開される。『サイバーパンク2077』のレイトレーシング : オーバードライブ モードのテクノロジ プレビューは、パストレーシングとして知られるフル レイトレーシングによって、すでに信じられないほどのビジュアルを持つゲームをさらに強化するという。

フル レイトレーシングの未来を垣間見ることができ、NVIDIAはCD PROJEKT REDと協力して、さらなるレイトレーシングの強化、バグの修正、パフォーマンスの最適化に取り組んでいるとのこと。詳しくは、『サイバーパンク2077』レイトレーシング:オーバードライブ モードの記事および新しい4Kレイトレーシング:オーバードライブ ゲームプレイ公開トレーラーをチェックしてほしい。

4Kレイトレーシング:オーバードライブ ゲームプレイ公開トレーラー

【ゲーム情報】

タイトル:リビッツ! ビッグ・アドベンチャー

ジャンル:プラットフォームアクション

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store)

配信日:配信中(2022年10月28日)

価格:5900円

CERO:A(全年齢対象)

©2022 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Sumo Digital.

CD PROJEKT, Cyberpunk, Cyberpunk 2077 are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.