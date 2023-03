OpenAIのCEO サム・アルトマン氏が来日、応募フォームを公開

OpenAIのCEO サム・アルトマン氏は3月30日(現地時間)、OpenAIのユーザーや開発者との会話を目的に、東京を含む世界17都市で「OpenAI Tour 2023」を開催することをツイートで発表。応募フォームを公開した。

i’m doing a trip in may/june to talk to openai users and developers (and people interested in AI generally). please come hang out and share feature requests and other feedback!



more detail here: https://t.co/lp9WkI811R or email oai23tour@openai.com