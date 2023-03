ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月28日、PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)用ソフトウェア『MLB The Show 23』(英語版)を日本国内に向けて発売したと発表。

価格はPS5版スタンダードエディションが7980円、PS4用スタンダードエディションが6980円(ともにパッケージ版/ダウンロード版)。ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションは1万980円となる。

『MLB The Show 23』(英語版)は、誰でもメジャーリーガー体験ができる「The Show」シリーズの最新作。お気に入りの選手、お気に入りのライバル、そしてお気に入りのMLB的瞬間を織り交ぜたドリームマッチをプレイして、大球場で野球をプレイするという夢の体験を、かつてないリアリティと没入感で楽しめる。

※本作は北米版と同一の内容となり、ゲーム内の表記・音声はすべて英語となります。また、ゲーム内通貨の購入は行なえません。

MLBの選手たちはもちろん、本作は「The Show」シリーズ初の要素として、ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に参加する世界の野球選手たちを使ってプレイすることも可能に。

前作『MLB The Show 22』の表紙を飾った大谷翔平選手をはじめ、ダルビッシュ有選手、佐々木朗希選手、村上宗隆選手ら、人気野球選手たちが先日のWBCでの熱闘も記憶に新しい代表ユニフォームで登場する。

※オリジナル球団で他のプレイヤーやCPUと競う「Diamond Dynasty」モードにて、2023年12月31日までの期間限定でご利用いただけます

本作のスタンダードエディションのパッケージを飾るのはマイアミ・マーリンズの若手人気選手、ジャズ・チザムJr.さん。また、WBC関連アイテムなどゲーム内アイテムを数多く含むデジタルデラックスエディションのパッケージには、数々の伝説的偉業を達成した名選手、デレク・ジーターさんが登場。躍動感あふれるこの2つのビジュアルにも注目しよう。

『MLB The Show 23』(英語版)の特徴

・さらにリアルになった実況中継や、新しくなったブロードキャストテーマ、お気に入りのMLB球場の新しい外観を含むリアルな3D環境、忠実に再現されたユニフォームや道具といった表現のアップデートで、ドリームマッチを楽しめる。

・シリーズお馴染みの人気モード「Diamond Dynasty」では、新しくなったプレイ、選手の獲得、チーム編成が楽しめる。25人以上の新しい選手を迎え、合計180人以上となったMLBレジェンドを、ゲーム内で集めてチームを作り、夢の野球を実現できる。

・フランチャイズモードには、新しいMLB Postseasonフォーマットやスケジュール、さらに多くのCBAが追加。MLBドラフト体験も刷新され、組織の管理に戦略性と奥深さが加わっている。

・ニグロリーグ野球博物館とパートナーシップを締結した今作では、サチェル・ペイジ選手、ジャッキー・ロビンソン選手、ハンク・トンプソン選手、ルーブ・フォスター選手、バック・オニール選手、ジョン・ドナルドソン選手、マーティン・ディーゴ選手など、その後メジャーリーグと統合されたニグロリーグレジェンドのキャリアが、ゲームプレイを通して追体験できる。

・PS5版では、「Stadium Creator」を含む専用モードを楽しめるほか、最大フレームレート60fpsのスムースな描画、鮮やかな4K解像度の映像、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックによってリアルに伝わる打撃や捕球の手ごたえ、スタジアムの音響が立体的に聞こえるTempest 3Dオーディオによって、試合の瞬間にさらに没入できる。

・Xbox One、Xbox Series X|S、Nintendo Switchでも同時発売。プラットフォームをまたいだオンラインマルチプレイによって世界中のあらゆるプレイヤーと競いあうことができ、さらにほかのプラットフォーム版とのクロスセーブやゲーム進捗の同期も可能。

※PS5またはPS4でオンラインマルチプレイをご利用いただくには、インターネット通信環境およびPlayStation Plus利用権が必要です。ほかのプラットフォーム版をプレイする場合もオンラインマルチプレイのためにサービス加入が必要となる可能性があります。また「Stadium Creator」など、PS5とXbox Series X|S専用のゲームモードは、PS4およびNintendo Switchへのデータ移行ができません。

■ダウンロード版PS Store予約ページ

・PS5用

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP9000-PPSA09243_00-MLBTHESHOW23SHIP

・PS4用

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP9000-CUSA35521_00-MLBTHESHOW23SHIP

【ゲーム情報】

タイトル:MLB The Show 23(英語版)

ジャンル:スポーツ

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

※Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox Oneでも発売。

発売日:発売中(2023年3月28日)

価格:

【PS5用】

スタンダードエディション:7980円(パッケージ版/ダウンロード版)

【PS4用】

スタンダードエディション:6980円(パッケージ版/ダウンロード版)

【PS5/PS4用】

デジタルデラックスエディション:1万980円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)