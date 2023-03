ツイッター、認証バッジを完全有料化　旧仕様の認証バッジは順次廃止へ

ツイッターは3月24日、著名人や企業・団体などに提供していた旧仕様の認証バッジを順次廃止すると発表した。廃止後も認証バッジを維持したいユーザーはサブスクリプションサービスに申し込む必要がある。

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp



Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…