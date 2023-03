スパイク・チュンソフトは3月22日、MAGES.が開発するメタ科学アドベンチャーシリーズ最新作『ANONYMOUS;CODE(アノニマス・コード)』について、PC(Steam)版を配信すると発表した。配信日は、2023年9月9日の予定。

『アノニマス・コード』は、「99%の科学と 1%のファンタジー」をコンセプトにヒューマンストーリーが描かれる、科学アドンベンチャーシリーズの最新作。

本作は、数々のSFアドベンチャーを生み出してきた企画・原作の志倉千代丸氏をはじめ、「科学アドベンチャーシリーズ」制作スタッフ陣が手掛けている。

2022年7月にNintendo SwitchとPlayStation 4版が発売され、大きな人気を博した本作だが、このたびファン待望のPC(Steam)版が登場となる。

なおASCII GAMESでは、本作のSwitch版のレビュー記事を掲載中。あわせてチェックしてほしい。

・ハッキングトリガーの“気付き”がクセになる!『ANONYMOUS;CODE』開発陣が作品へ込めたこだわりとは?

https://ascii.jp/elem/000/004/101/4101094/

ゲーム概要

舞台は2037年、東京都中野。主人公・高岡歩論(通称:ポロン)は、謎の少女・モモとの出会いをきっかけにさまざまな思惑に巻き込まれ、世界を揺るがす大事件に立ち向かうことになる。

ポロンにもたらされる「セーブ&ロード」アプリを使えば、まるでゲームのように時を記録しやり直すことができる……。プレイヤーはポロンと協力して、無数に分岐する現実を“ハッキング”し、世界を救う結末を“ロード”せよ!

・Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/2291020/ANONYMOUSCODE/

【ゲーム情報】

タイトル:『ANONYMOUS;CODE』(アノニマス・コード)

ジャンル:メタ科学アドベンチャー

配信:スパイク・チュンソフト

開発:MAGES.

プラットフォーム:PC(Steam)

※Nintendo Switch/PlayStation 4版はMAGES.より販売中

発売日:2023年9月9日予定

※Nintendo Switch/PlayStation 4版:発売中(2022年7月28日)

価格:7700円(ダウンロードのみ)

©MAGES./Chiyo St. Inc. Licensed to and Published by Spike Chunsoft Co., Ltd.

※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。