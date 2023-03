国内のエンターテインメントに関連する全ツイートデータから、せきゅラボが注目する流行ワードをランキング形式で紹介します。今回は2023年3月1日~7日までのツイートデータをもとに、「ゲーム」に関連する注目ワードを大公開!

1位は「原神」。3月1日、Ver3.5アップデートが実施され、合わせてテーマイベント「風花の吐息」が開催。新キャラ・ディシアや武器などが実装となり、ガチャ報告をはじめ、多くのツイートが投稿されていました。

2位は「ウマ娘 プリティーダービー」。Webコミックサイト「サイコミ」にて、コミカライズ『ウマ娘 プリティーダービー うまむすめし』が連載開始。「サイコミ」公式の告知投稿が拡散されました。ほか、3月5日にライスシャワーが誕生日を迎え、お祝いイラストなども多数投稿されています。

3位は「Apex Legends」。3月8日からの「インペリアルガードコレクションイベント」開始と共に、「チームデスマッチ」「コントロール」「ガンゲーム」のモードが入れ替わりで登場する常設プレイリスト「ミックステープ」が実装されることが話題に。「アリーナ」「デュオ」がなくなってしまったことを嘆く声も。

Grab your squad and get ready to rumble ⚔️ The Imperial Guard Collection Event is now live on all platforms.



(psst, and if you aren't seeing Event Packs in your Prize Tracker make sure to update your game) pic.twitter.com/UkwE0agkyt