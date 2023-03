今回はインテルの製品ロードマップから小ネタをいくつかご紹介したい。

3月3日、インテルのJeff McVeigh氏(CVP&暫定GM、AXG)が“Accelerating Customer Results with Accelerated Computing”なるプレスリリースを出しており、製品ロードマップの変更があったことを明らかにした。

ところで「あれ?」と思った方はおられないだろうか? AXGのGM(General Manager)はRaja Koduri氏だったはずだからだ。実は2022年12月にKoduri氏はAXGのGMから降格されている。現在の肩書はChief Architectである。もっとも、2022年12月まではSVP(Senior Vice President:上席副社長)だったのが現在はEVP(Executive Vice President:上級副社長)で、これだけ見るとポジションそのものはむしろ上がっている(SVPよりEVPが上)。

ちなみに今年1月27日に出た年次報告書によれば、現在インテルのEVPはMichelle Johnston Holthaus氏(GM, CCG)、April Miller Boise氏(Chief Legal Officer)、Sandra L. Rivera氏(GM, DCAI)、Christoph Schell氏(Chief Commercial Officer, Sales, Marketing, and Communications)、David Zinsner氏(CFO)の5人になっており、Koduri氏の名前がないあたりは、AXGのアーキテクトとして引き続き活躍してほしいものの、経営そのものからは外れるポジションに置くことでバランスを取りたかったのではないかという気がする。

ちなみにKoduri氏、2022年末に長いメンションを投稿しており、椎間板の膨張に起因する背中の痛みを解消するために入院して手術を行なっており、このあと3~4週間は動けなくなるとしていた。このあたりも、このポジション変更に関係していた可能性がある。

A long personal thread..hopefully useful for some you. The past 16 days I have learned more about discs than I ever planned to learn, but may be should have done sooner..Not computer discs, but the ones in my spine. But let me start at the beginning for some context.