ディースリー・パブリッシャーは3月9日、Nintendo Switchダウンロードソフトが最大84％オフで購入できるニンテンドーeショップセールを開催。セール期間は、2023年3月29日までとなる。
今回のセールでは、DLC期間限定無料キャンペーン中の『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』がセール初登場で20％オフに。さらに定番テーブルゲームがまとめて遊べる『THE テーブルゲーム Deluxe Pack（略）』、男女逆転した吉原が舞台の乙女ゲーム『逆転吉原～菊屋編～』など厳選Switchソフトが大幅割引となっている。
▼セールページはこちら
https://www.d3p.co.jp/information/detail/2921/
▼セール期間
2023年3月9日～3月29日まで
タイトルピックアップ
『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』
5980円 ⇒ 4780円（20％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000037040.html
※DLC期間限定無料キャンペーン実施中！
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
『SIMPLEシリーズ for Nintendo Switch Vol.1 THE テーブルゲーム Deluxe Pack（略）』
2500円 ⇒ 2000円（20％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000047801.html
TM ＆ ©Othello,Co.and MegaHouse ©2022 D3 PUBLISHER
SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-
7920円 ⇒ 6336円（20％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000055413.html
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
『MAGLAM LORD／マグラムロード デラックスエディション』
7400円 ⇒ 2960円（60％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000011733.html
©2021 FELISTELLA ©2021 D3PUBLISHER
ASCII.jpの最新情報を購読しよう