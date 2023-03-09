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『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』がセール初登場で20％オフ！

D3Pがニンテンドーeショップで最大84％オフの決算セールを開催！

2023年03月09日 17時45分更新

文● ASCII

　ディースリー・パブリッシャーは3月9日、Nintendo Switchダウンロードソフトが最大84％オフで購入できるニンテンドーeショップセールを開催。セール期間は、2023年3月29日までとなる。

　今回のセールでは、DLC期間限定無料キャンペーン中の『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』がセール初登場で20％オフに。さらに定番テーブルゲームがまとめて遊べる『THE テーブルゲーム Deluxe Pack（略）』、男女逆転した吉原が舞台の乙女ゲーム『逆転吉原～菊屋編～』など厳選Switchソフトが大幅割引となっている。

▼セールページはこちら

https://www.d3p.co.jp/information/detail/2921/

▼セール期間

2023年3月9日～3月29日まで

タイトルピックアップ

『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』

5980円 ⇒ 4780円（20％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000037040.html
※DLC期間限定無料キャンペーン実施中！

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

『SIMPLEシリーズ for Nintendo Switch Vol.1 THE テーブルゲーム Deluxe Pack（略）』

2500円 ⇒ 2000円（20％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000047801.html

TM ＆ ©Othello,Co.and MegaHouse ©2022 D3 PUBLISHER

SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-

7920円 ⇒ 6336円（20％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000055413.html

©2022 SHADE Inc.　©2022 D3PUBLISHER

『MAGLAM LORD／マグラムロード　デラックスエディション』

7400円 ⇒ 2960円（60％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000011733.html

©2021 FELISTELLA ©2021 D3PUBLISHER

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