カプコンは3月8日、同社のダウンロード版タイトルをお買い得に購入できる「CAPCOM PUBLISHER SALE」をアップデートしたと発表。Steamストアに加え、Microsoft Store、PlayStation Store、ニンテンドーeショップ、App Store、Google Playストアなど、複数のデジタルストアでセールを開始した。セール期間はストアごとで異なるので、下記をチェックしてほしい。

今回のセールでは、Xbox Series X|SやPlayStation 5などへ対応ゲームハードを拡大した『モンスターハンターライズ』が早くもお買い得価格でラインナップ。さらに『バイオハザード ヴィレッジ』の追加DLC『ウィンターズ エクスパンション』や、最新作『ストリートファイター6』で盛り上がりを見せる格闘シリーズなどもお買い得価格になっている。

iOS/Android版の『モンスターハンター ストーリーズ』と『逆転裁判123 成歩堂セレクション』のセールや、対象のニンテンドー3DSタイトルのダウンロード版が300円となるラストセールも実施中だ。

【セール情報】

セール名称:CAPCOM PUBLISHER SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale24-66hwy/ja-jp/

Microsoft Store

セール期間:2023年3月21日18時59分まで

https://www.xbox.com/ja-jp/games/all-games?cat=onsale

Xbox Series X|S/Xbox One/Windows『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【50%オフ!!】:1995円

Xbox Series X|S/Xbox One/Windows『モンスターハンターライズ デラックスエディション』(ゲーム本編)

通常価格:4990円

セール価格【50%オフ!!】:2495円

PlayStation Store

セール期間:2023年3月22日23時59分まで

https://store.playstation.com/category/91235214-f493-4347-a3f6-f607a9e56df4

PS5/PS4『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【50%オフ!!】:1995円

PS5/PS4『モンスターハンターライズ デラックスエディション』(ゲーム本編)

通常価格:4990円

セール価格【50%オフ!!】:2495円

PS4『モンスターハンターワールド:アイスボーン』(超大型拡張コンテンツ)

通常価格:2990円

セール価格【34%オフ!!】:1973円

※超大型拡張コンテンツをご利用いただくには、別売りの『モンスターハンター:ワールド』(ゲーム本編)が必要です。

PS5/PS4『バイオハザード ヴィレッジ ウィンターズ エクスパンション』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:2001円

セール価格【25%オフ!!】:1500円

※「Zバージョン」もセール対象となります。

※本ダウンロードコンテンツをご利用いただくには、別売りの『バイオハザード ヴィレッジ』(ゲーム本編)が必要です。

PS5/PS4『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル』(ゲーム本編)

通常価格:8990円

セール価格【45%オフ!!】:4944円

※「Zバージョン」もセール対象となります。

PS5/PS4『バイオハザード RE:2』(ゲーム本編)

通常価格:3,990円

セール価格【75%オフ!!:997円

※「Zバージョン」もセール対象となります。

PS5/PS4『バイオハザード RE:3』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【75%オフ!!】:997円

※「Zバージョン」もセール対象となります。

PS4『ストリートファイターV チャンピオンエディション』(ゲーム本編)

通常価格:2990円

セール価格【67%オフ!!】:986円

PS4『ファイティング レジェンズ パック』(ゲーム本編)

通常価格:6989円

セール価格【50%オフ!!】:3494円

PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』(ゲーム本編)

通常価格:4990円

セール価格【50%オフ!!】:2495円

ニンテンドーeショップ

セール期間:2023年3月22日23時59分まで

▼Nintendo Switch

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_4.html(ゲーム本編)

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_2.html(DLC)

Nintendo Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3362円

セール価格【70%オフ!!】:990円

Nintendo Switch『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【62%オフ!!】:1490円

Nintendo Switch『大逆転裁判1&2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』(ゲーム本編)

通常価格:4990円

セール価格【50%オフ!!】:2,495円

Nintendo Switch『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【50%オフ!!】:1990円

▼ニンテンドー3DS

https://www.nintendo.co.jp/software/campaign/index.html?cphard=3ds

ニンテンドー3DS『逆転裁判6』(ゲーム本編)

通常価格:3046円

セール価格【90%オフ!!】:300円

ニンテンドー3DS『モンスターハンターダブルクロス』 (ゲーム本編)

通常価格:4063円

セール価格【92%オフ!!】:300円

iOS/Android

セール期間:2023年3月22日23時59分まで

iOS/Android『モンスターハンター ストーリーズ』(ゲーム本編)

通常価格:2600円

セール価格【81%オフ!!】:480円

iOS:https://apps.apple.com/jp/app/id1252909525

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.mhssp

iOS/Android『逆転裁判123 成歩堂セレクション』(ゲーム本編)

通常価格:4000円

セール価格【27%オフ!!】:2900円

iOS:https://apps.apple.com/jp/app/ace-attorney-trilogy/id1621065119

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja

※CEROレーティング「Z」の「グロテスクバージョン」および「Zバージョン」は18才以上のみ対象の商品です。18才未満の方には販売しておりません。

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますので、ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページか各ストアにてご確認ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※Google Playゲームの仕様変更にともない、Android版『モンスターハンター ストーリーズ』につきましては通信対戦サービスが終了しております。なお、通信対戦により入手可能であった報酬については別途入手が可能です。

※iOS/Android版アプリのご購入、ご利用の前に、必ず各配信ストアページ内の【購入について】【対応端末のご注意】、および公式サイト内の【動作環境】をご確認ください。