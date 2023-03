追加コンテンツ「Return to Castlevania」を配信!

Motion Twinは3月7日、死を繰り返すことで経験を積んでいく2D探索型アクションゲーム『Dead Cells』について、大型追加コンテンツ第5弾「Return to Castlevania」をNintendo Switch/PlayStation 4/Xbox One/PC(Steam)でリリースした。

また、これまでにリリースされた全追加コンテンツ(「Return to Castlevania」を含む)と『Dead Cells』をセットにした『Dead Cells – Return to Castlevania Game+DLCs 同梱版』も同時リリースしている。価格はプラットフォームごとで異なるので、下記をチェックしてほしい。

※ゲーム本編と「Return to Castlevania」のみのセットも有。

大型追加コンテンツ「Return to Castlevania」では、『Dead Cells』の始祖とも言える『悪魔城ドラキュラ』(販売元:KONAMI)とオフィシャルコラボレーションした世界が舞台となっている。

リヒター・ベルモンドやアルカードと力をあわせながら、ドラキュラ伯爵とその手下たちに立ち向かおう。

最新トレーラー

追加コンテンツ「Return to Castlevania」とは

“起源”となった悪魔城へと挑め――

『Dead Cells』史上最大の追加コンテンツが登場!

『Dead Cells』に、古きドラキュラ城を舞台に壮絶な戦いが体験できる大型追加コンテンツ「Return to Castlevania」が登場。リヒター・ベルモンドやアルカードと力をあわせながら『悪魔城ドラキュラ』を代表する武器を駆使してモンスターの大群と戦い、魔王が待ち受ける玉座の間を目指そう。

2種類のエリアと3体のボス、そして、新たな物語を追加する『Dead Cells』最大規模の追加コンテンツをプレイして、常識の枠を越えたドラキュラ伯爵の手下たちを打ち倒せ。

【『悪魔城ドラキュラ』の武器を駆使せよ】

ヴァンパイアキラーやクロス、聖水などシリーズを代表する14種類の武器をアンロックして、ドラキュラ伯爵とその手下たちを討伐しよう。原作の魂を可能な限り引き継いだそれぞれの武器が、『Dead Cells』で繰り広げられるハイテンポな戦いで輝きを放つ。

【悪魔城の隅々まで探索せよ】

秘密の部屋。炎に照らされる廊下。薄暗い墓地。美しい絵画。壁に隠された食べ物。ハーピーやワーウルフ、アックスアーマー……悪魔城に巣食うシリーズオリジナルのモンスター。そのすべてがプレイヤーをゴシックファンタジーの世界へと引き込む。

【オリジナル&『Dead Cells』が再解釈した楽曲】

ゲーム内で流れる51曲もの『悪魔城ドラキュラ』オリジナルサウンドトラック。さらに、「Vampire Killer」「Bloody Tears」「シモン・ベルモンドのテーマ」などの代表的な12曲を、原作の雰囲気を残しつつ『Dead Cells』スタイルに再解釈した楽曲もゲーム内で楽しめる。

【新たな物語に触れよ】

リヒター・ベルモンドやアルカードはドラキュラ伯爵の討伐を目指すプレイヤーの味方となり、悪魔城の迷宮を案内してくれたり、強力な武器を快く(時にはそうでない場合もあるが)授けたりしてくれる。しかし、悪魔城には多くの敵も存在する。プレイヤーが玉座の間に辿り着かないよう何としてでも阻止しようとする強力な悪魔たちに注意しよう。

【凶悪な3体のボスとの戦いを乗り越えよ】

荘厳な風景が広がる場所で、諸悪の根源である死神とドラキュラとの激しい戦いに挑もう。そして、その試練の先には、野望に満ちあふれた巨悪との決戦が待ち受けている……。

【『悪魔城ドラキュラ』のキャラクタースキンを手に入れよう】

悪魔城を探索することで20種類のスキンをアンロックして、アルカードやリヒター・ベルモンド、シモン・ベルモンド、マリア・ラーネッド、ラルフ・C・ベルモンド、サイファ・ヴェルナンデス、さらにはドラキュラ伯爵など、お気に入りのキャラクターになりきって遊んでみよう。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead Cells

ジャンル:アクション/アドベンチャー

配信:Motion Twin

配信・開発:Motion Twin,/Evil Empire

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4/Xbox One/PC(Steam)

プレイ人数:1人

配信日:配信中(2018年8月7日)

価格:

【本編】

ニンテンドーeショップ:2480円

PS Store:2526円

Microsoft Store:2900円

Steam:2480円

【追加コンテンツ「Return to Castlevania」単体】

ニンテンドーeショップ:1200円

PS Store:1210円

Microsoft Store:1150円

Steam:1200円

【Dead Cells – Return to Castlevania Game+DLCs同梱版】

ニンテンドーeショップ:4800円

PS Store:4840円

Microsoft Store:4650円 ※2023年3月11日まで3720円

Steam:4192円 ※2023年3月14日まで3398円

【Dead Cells – Return to Castlevania同梱版】

ニンテンドーeショップ:3480円

PS Store:3410円

Microsoft Store:3650円 ※2023年3月11日まで2737円

Steam:3312円 ※2023年3月14日まで2419円

CERO: C(15歳以上対象)

©Motion Twin 2022. All rights reserved.

©Konami Digital Entertainment