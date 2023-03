コーエーテクモゲームスは3月7日、Motifと共同開発しLINE GAMESより配信される、海洋冒険シミュレーションRPG『大航海時代 Origin』[iOS/Android/PC(Steam/LINE Games「FLOOR」)]のサービスを開始したと発表。本作は、基本プレイ無料のアイテム課金制となる。

・公式サイト:https://uwoglobal.line.games/

・公式シネマティックトレーラー:https://www.youtube.com/watch?v=3tRuuZTgV54

・リリーストレーラー:https://www.youtube.com/watch?v=AKxqDzZtWe4

『大航海時代 Origin』は、コーエーテクモゲームスとMotifが共同開発を行なった「大航海時代」シリーズ30周年を記念するタイトル。16世紀の「大航海時代」を舞台に、自分だけの艦隊を編制して自由に航海し、探検や戦闘、交易などを体験できる海洋冒険シミュレーションRPGとなる。

ゲーム中の風向、風速、鳥などの航海環境は、全世界で収集された実際のビッグデータに基づいており、徹底した時代考証とUnreal Engine4を活用した高品質なグラフィックで、16世紀の主要な港とさまざまな衣装や艦船を再現している。

原作シリーズで人気だった登場人物のほか、16世紀に活躍していた実在の歴史上の人物を、2Dと3Dが融合した美麗なアートスタイルの背景で表現し、さらには、原作の楽曲をはじめ、104種以上の多彩なオーケストラを中心とした音楽を楽しめる。

また、日本に先駆けてサービスを開始した韓国では、「2022 大韓民国ゲーム大賞」にて、「最優秀賞」「技術創作賞-企画/シナリオ」「技術創作賞-サウンド」「ゲームビジネス革新賞」の計4部門を受賞し、高い評価を獲得しているという。

【ゲーム情報】

タイトル:大航海時代 Origin

ジャンル:海洋冒険シミュレーションRPG

配信:LINE GAMES

開発:コーエーテクモゲームス/Motif

プラットフォーム:iOS/Android/PC(Steam/LINE Games「FLOOR」)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)