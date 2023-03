クラウディッドレパードエンタテインメントは3月3日、集英社および集英社ゲームズとの共同事業として発売するKENEI DESIGN開発の3Dアクションゲーム『ONI - 空と風の哀歌』がいよいよ発売となることを記念し、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」で、ゲーム本編の前日譚を描く特別マンガ「ONI - 空と風の哀歌 Episode Zero」(全4話)を、4週連続で掲載すると発表した。

ゲームの対応プラットフォームは、Nintendo Switch(Switch)/PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)/PC(Steam)。発売日は、2023年3月9日予定で、価格はパッケージ版が4840円/ダウンロード版が3850円となる。

『ONI - 空と風の哀歌』公式サイト

https://www.cloudedleopardent.com/game/oni/jp/

『ONI - 空と風の哀歌』購入ガイドページ

https://www.cloudedleopardent.com/game/oni/jp/purchaseguide.html

特別マンガ「ONI - 空と風の哀歌 Episode Zero」

『ONI - 空と風の哀歌』の発売を記念して、ゲーム本編の前日譚となる物語をマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて、2023年3月4日より4週連続で公開。

制作チームプロデュースのもと、コミカライズを担当したのは軽やかな筆致と卓越した人物描写をあわせ持つイラストレーターで漫画家の高橋ヒデキさん。

誰もが知っている桃太郎の、誰も知らない物語。ゲームの主人公である小鬼の空太との宿命が明かされる大ボリューム計100ページ超の物語を、ぜひゲーム本編とともに楽しんでみてはいかがだろうか。

【第1話】

【第2話】

「ONI - 空と風の哀歌 Episode Zero」

天下無双の少年剣士・桃太郎と、鬼ヶ島で暮らす非力な小鬼・空太。種族も正義も異にする二人が出会うとき、哀しい宿命の灯がともる。今なお語り継がれる英雄伝説を大胆に新解釈し、読者に「正義」の姿を問う、和風ファンタジー短篇。

・漫画:高橋ヒデキさん

・掲載メディア:マンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」

・掲載日:

第1話:2023年3月4日

第2話:2023年3月11日

第3話:2023年3月18日

第4話:2023年3月25日

・ONI 空と風の哀歌 Episode Zero [第1話]:

https://shonenjumpplus.com/red/content/ec1052734

(2023年3月4日より掲載)

『ONI - 空と風の哀歌』

鬼ヶ島の戦いでひとり生き残った小鬼の空太。かつて桃太郎に敗れた鬼たちの魂が彷徨う島で、不思議な精霊風丸とともに、強くなるための試練に挑む。すべては、人にして悪鬼、桃太郎を倒すために…。

鬼の空太と相棒の風丸。小さな彼らが小さな島を舞台に挑む、空と風の物語。新進気鋭のクリエイターKENEI DESIGNが描く、スモールワールド・エンタテインメントここに登場!

ダウンロード版プレオーダー特典(ニンテンドーeショップ、PlayStation Store)

ニンテンドーeショップおよびPlayStation Storeで販売する「ダウンロード版」を、2023年3月8日23時59分(現地時間)までに予約すると、プレオーダー特典として10%オフの特別価格で購入可能だ。

※PS StoreではPS Plus会員のみ割引対象となる。

『ONI - 空と風の哀歌』ニンテンドーeショップ 製品ページ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000057984.html

『ONI - 空と風の哀歌』PlayStation Store 製品ページ

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10005982

期間限定!10%オフセール(Steamストア)

Steamストアにて、発売当日から2023年3月16日2時(日本時間)までの期間、10%オフの特別価格で購入可能な期間限定セールを実施する。

『ONI - 空と風の哀歌』 Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/2101190

【ゲーム情報】

タイトル:ONI - 空と風の哀歌 ※「哀歌」の読みは「エレジー」

ジャンル:3Dアクション

販売:クラウディッドレパードエンタテインメント

開発元:KENEI DESIGN

制作協力:集英社ゲームズ

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/PC(Steam)

※Steamはダウンロード版のみ。

発売日:2023年3月9日予定

価格:4840円(パッケージ版)/3850円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

