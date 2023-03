Cygames(サイゲームス)は3月3日、Nintendo Switch/PlayStation 4のダウンロード版ゲームと一部DLCが、お得に買えるセールを開催したと発表。期間は、2023年3月15日23時59分までとなる。

今回のセールでは、同社のコンシューマーゲームである『グランブルーファンタジー ヴァーサス』『シャドウバース チャンピオンズバトル』『リトル ノア 楽園の後継者』のゲーム本編や、一部DLCが対象となっている。この機会に遊んでみてはいかがだろうか。

■セールページ

・PS Store:https://store.playstation.com/ja-jp/search/cygames

・ニンテンドーeショップ:https://www.nintendo.co.jp/search/?q=Cygames

セール対象タイトル

『グランブルーファンタジー ヴァーサス レジェンダリーエディション』

PlayStation Store:6578円 → 4933円/25%オフ!

『グランブルーファンタジー ヴァーサス Cygames Greatest Hits』

PlayStation Store:2178円 → 435円/80%オフ!

そのほか、『グランブルーファンタジー ヴァーサス』では一部のDLCが最大50%オフのお買い得価格で登場。この機会に購入を検討してみよう。

※一部コンテンツは該当コンテンツが含まれたセット商品がございます。重複購入にご注意ください。

『シャドウバース チャンピオンズバトル レジェンダリーエディション』

ニンテンドーeショップ:2530円 → 1265円/50%オフ!

『リトル ノア 楽園の後継者』

ニンテンドーeショップ:1500円 → 975円/35%オフ!

PlayStation Store:1499円 → 974円/35%オフ!

『リトル ノア 楽園の後継者 スペシャルエディション』

ニンテンドーeショップ:2000円 → 1300円/35%オフ!

PlayStation Store:2001円 → 1300円/35%オフ!

そのほか、『リトル ノア 楽園の後継者』では、『プリンセスコネクト!Re:Dive』『ウマ娘 プリティーダービー』とのコラボアイテムを収録した全DLCが35%オフのお買い得価格で登場している。

※一部コンテンツは該当コンテンツが含まれたセット商品がございます。重複購入にご注意ください。

© Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS

© Cygames, Inc.