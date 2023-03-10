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ゲーム  >  ニュース  >  「カプコンスポットライト 2023.3.10」は明日の朝7時半から！

公認ミラー配信者の情報も発表

「カプコンスポットライト 2023.3.10」は明日の朝7時半から！

2023年03月09日 17時40分更新

文● Zenon／ASCII

　カプコンは3月9日、2023年3月10日の朝7時30分より同社の公式YouTubeチャンネルにて配信するデジタルイベント「カプコンスポットライト 2023.3.10」の公認ミラー配信チャンネルを発表。

　本番組では、発売日が迫る『バイオハザード RE:4』『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』をはじめ、2023年に発売を予定している『モンスターハンターライズ：サンブレイク』『ゴースト トリック』『エグゾプライマル』の追加情報が公開される。

デジタルイベント名：カプコンスポットライト 2023.3.10
配信日時：2023年3月10日7時30分～（日本時間）
配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=FdvZHoCWmzQ
特設サイト：https://www.capcom-games.com/showcase/spotlight

※なお番組の放送時間は26分程度を予定しております。
※予告なく配信日時が変更になる可能性がございます。
※この番組は年齢制限があるタイトルの紹介を含みます。

公認ミラー配信YouTubeチャンネル（50音順）

■配信チャンネル：あまみちゃんねる
・配信者：あまみさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@amami315

■配信チャンネル：いぬねこ
・配信者：いぬねこさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@INUNEKOOO

■配信チャンネル：笑顔の時間
・配信者：笑顔の時間さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@25smil-E-gao25

■配信チャンネル：エモキ
・配信者：エモキさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@emoki

■配信チャンネル：Oga Ch.荒咬オウガ
・配信者：荒咬オウガさん(ホロスターズ所属)
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@AragamiOga

■配信チャンネル：おめがシスターズ [Ω Sisters]
・配信者：おめがレイさん、おめがリオさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@omesis

■配信チャンネル：カニカマ
・配信者：カニカマさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketooda

■配信チャンネル：ガンサーの抹茶
・配信者：ガンサーの抹茶さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo

■配信チャンネル：桜ころみん coromin Ch
・配信者：桜ころみんさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@coromin

■配信チャンネル：実況者ジャンヌ
・配信者：実況者ジャンヌさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@jannedaarc0106

■配信チャンネル：しゅーや
・配信者：しゅーやさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@shuuya007

■配信チャンネル：タカティン
・配信者：タカティンさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@takatexin

■配信チャンネル：たきえい
・配信者：たきえいさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Takiei

■配信チャンネル：茶々茶(chachacha)
・配信者：茶々茶さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@chachachayoutube

■配信チャンネル：Tomari Mari channel / 兎鞠まりちゃんねる
・配信者：兎鞠まりさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@TOMARI_MARI

■配信チャンネル：Nito Ch. 新兎わい
・配信者：新兎わいさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@nitowai

■配信チャンネル：まーこ/Mahco.
・配信者：まーこ/Mahco.さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@mahco2131

■配信チャンネル：みすみのはらわた
・配信者：みすみゆうかさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@user-qf6rg6su2h

■配信チャンネル：よしなま
・配信者：よしなまさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@yoshinama0130

 

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

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