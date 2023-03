カプコンは3月9日、2023年3月10日の朝7時30分より同社の公式YouTubeチャンネルにて配信するデジタルイベント「カプコンスポットライト 2023.3.10」の公認ミラー配信チャンネルを発表。

本番組では、発売日が迫る『バイオハザード RE:4』『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』をはじめ、2023年に発売を予定している『モンスターハンターライズ:サンブレイク』『ゴースト トリック』『エグゾプライマル』の追加情報が公開される。

デジタルイベント名:カプコンスポットライト 2023.3.10

配信日時:2023年3月10日7時30分~(日本時間)

配信URL:https://www.youtube.com/watch?v=FdvZHoCWmzQ

特設サイト:https://www.capcom-games.com/showcase/spotlight

※なお番組の放送時間は26分程度を予定しております。

※予告なく配信日時が変更になる可能性がございます。

※この番組は年齢制限があるタイトルの紹介を含みます。

公認ミラー配信YouTubeチャンネル(50音順)

■配信チャンネル:あまみちゃんねる

・配信者:あまみさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@amami315

■配信チャンネル:いぬねこ

・配信者:いぬねこさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@INUNEKOOO

■配信チャンネル:笑顔の時間

・配信者:笑顔の時間さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@25smil-E-gao25

■配信チャンネル:エモキ

・配信者:エモキさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@emoki

■配信チャンネル:Oga Ch.荒咬オウガ

・配信者:荒咬オウガさん(ホロスターズ所属)

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@AragamiOga

■配信チャンネル:おめがシスターズ [Ω Sisters]

・配信者:おめがレイさん、おめがリオさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@omesis

■配信チャンネル:カニカマ

・配信者:カニカマさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketooda

■配信チャンネル:ガンサーの抹茶

・配信者:ガンサーの抹茶さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo

■配信チャンネル:桜ころみん coromin Ch

・配信者:桜ころみんさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@coromin

■配信チャンネル:実況者ジャンヌ

・配信者:実況者ジャンヌさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@jannedaarc0106

■配信チャンネル:しゅーや

・配信者:しゅーやさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@shuuya007

■配信チャンネル:タカティン

・配信者:タカティンさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@takatexin

■配信チャンネル:たきえい

・配信者:たきえいさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Takiei

■配信チャンネル:茶々茶(chachacha)

・配信者:茶々茶さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@chachachayoutube

■配信チャンネル:Tomari Mari channel / 兎鞠まりちゃんねる

・配信者:兎鞠まりさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@TOMARI_MARI

■配信チャンネル:Nito Ch. 新兎わい

・配信者:新兎わいさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@nitowai

■配信チャンネル:まーこ/Mahco.

・配信者:まーこ/Mahco.さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@mahco2131

■配信チャンネル:みすみのはらわた

・配信者:みすみゆうかさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@user-qf6rg6su2h

■配信チャンネル:よしなま

・配信者:よしなまさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@yoshinama0130