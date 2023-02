2/28火 20時～生放送 PlayStation VR2が編集部に来たので実機レビューします！【デジデジ90】

2月22日に発売された「PlayStation VR2」が編集部にやってきたので、 アスキーのVRスペシャリストジサトラハッチとゲーム担当のZenonが PlayStation VR2初体験のつばさに伝授します!



Horizon Call of the Mountain™ ©2022 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla. “Horizon Call of the Mountain” is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

▽放送情報

放送日: 2023年2月28日(火)

時間 : 20:00~ 放送予定

番組 : PlayStation VR2が編集部に来たので実機レビューします!【デジデジ90】

▽出演

ジサトラハッチhttps://twitter.com/h_hachioka

つばさ(MC)https://twitter.com/tsubasa_desu

Zenon