コーエーテクモゲームスは、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Pass ／PC（Steam／Microsoft Store）で発売予定のダーク三國アクションRPG『Wo Long: Fallen Dynasty』について、本作の見どころや攻略に役立つポイントを紹介する「プロデューサー解説トレーラー」を公開した。

また、本作の公式推奨ドリンクが「ZONe ENERGY」に決定し、それを記念したTwitterキャンペーンも開催中だ。

ゲームの発売日は2023年3月3日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8580円。ほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

プロデューサー解説トレーラー

https://youtu.be/N0nYiNx4XqY

「ZONe ENERGY」公式推奨ドリンク決定記念Twitterキャンペーン

「ZONe ENERGY」とのキャンペーンでは、条件を満たしてキャンペーン対象ツイートをリツイートした人の中から10名に、『Wo Long: Fallen Dynasty』オリジナルTシャツと「HYPER ZONe 400ml ボトル缶」のセット賞品をプレゼント。第1弾と第2弾で賞品内容が異なるので、奮って参加してみてはいかがだろうか。

【キャンペーン概要】

期間：第1弾 2023年2月27日～3月2日

第2弾 2023年3月3日～3月6日

内容：

「ZONe ENERGY（@zone_energy_jp）」と「Wo Long: Fallen Dynasty（@WoLongOfficial）」のアカウントをフォローし、キャンペーン対象ツイートをリツイートした人の中から、『Wo Long: Fallen Dynasty』関連アイテムと「HYPER ZONe 400ml ボトル缶」のセット賞品が当選。

キャンペーン対象ツイート:

第1弾：https://twitter.com/WoLongOfficial/status/1630117415781793792?s=20

賞品：第1弾 義勇兵準備セット…10名

【セット内容】

・「HYPER ZONe 400ml ボトル缶」24缶

・『Wo Long: Fallen Dynasty』ゲームソフト（PS4版）

第2弾 義勇兵出立セット… 10名

【セット内容】

・『Wo Long: Fallen Dynasty』オリジナルTシャツ

・「HYPER ZONe 400ml ボトル缶」24缶

公式サイト:https://teamninja-studio.com/wolong/jp/news/20230227.html

備考：

※公式サイトに記載されている応募規約をご確認のうえご参加ください

※Tシャツは、東京ゲームショウ2022で試遊クリア特典として配布したものと同じデザインです。

※当選の発表は当選者へのDM通知をもって代えさせていただきます。

【ゲーム情報】

タイトル：Wo Long: Fallen Dynasty（ウォーロン フォールン ダイナスティ）

ジャンル：ダーク三國アクションRPG

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Pass ／PC（Steam／Microsoft Store）

※パッケージ版はPS5／PS4のみ。

発売日：2023年3月3日 ※世界同日発売

価格：

通常版：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

Treasure Box：1万3530円（パッケージ版）

Treasure Box（グッズのみ）：4950円

Digital Deluxe Edition：1万1880円（ダウンロード版）

シーズンパス：3300円

ダウンロードコンテンツ（3種）：各1430円

CERO：D（17歳以上対象）

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