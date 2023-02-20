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ゲーム  >  ニュース  >  ダーク三國死にゲー『Wo Long: Fallen Dynasty』のウェブ生放送配信が3月2日に実施決定！

「平成ノブシコブシ」吉村さん、おついちさんがゲスト出演！

ダーク三國死にゲー『Wo Long: Fallen Dynasty』のウェブ生放送配信が3月2日に実施決定！

2023年02月20日 20時30分更新

文● ASCII

　コーエーテクモゲームスは2月20日、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Pass ／PC（Steam／Microsoft Store）向けダーク三國アクションRPG『Wo Long: Fallen Dynasty』（ウォーロン フォールン ダイナスティ）のウェブ生放送を実施すると発表。配信日時は、2023年3月2日21時からとなる。

　ゲームの発売日は、2023年3月3日。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8580円、パッケージ専売のTreasure Boxが1万3530円、ダウンロード専売のDigital Deluxe Editionが1万1880円となる。

　『Wo Long: Fallen Dynasty』の発売前夜の配信となる本番組では、芸人の「平成ノブシコブシ」吉村 崇さんと、ゲーム実況グループ「2BRO.」より、おついちさんをゲストに迎え、皆で本作のオンラインマルチプレイに挑戦したり、本邦初公開となるステージのお披露目をするなど、盛りだくさんの内容をお届けするという。

　MCはタレントの松嶋初音さん、解説として本作のプロデューサーを務める安田文彦氏と山際眞晃氏も出演する。まったくゲームを知らない人でも楽しめる配信となっているので、チェックしてみてはいかがだろうか。

『Wo Long: Fallen Dynasty』発売記念ウェブ生放送

【ウェブ生放送概要】

番組名称：『Wo Long: Fallen Dynasty』発売記念WEB生放送
配信媒体
　・YouTube
　・ニコニコ動画
　・Twitter
　■海外（ミラー配信）：
　・BiliBili
　・Huya
放送日時：2023年3月2日21時
出演者
　・「平成ノブシコブシ」吉村 崇さん
　・実況主おついちさん（実況グループ「2BRO.」所属）
　・【MC】松嶋初音さん
　・【解説】安田文彦プロデューサー
　・【解説】山際眞晃開発プロデューサー
配信URLなど詳細https://teamninja-studio.com/wolong/jp/news/20230220.html

【ゲーム情報】

タイトル：Wo Long: Fallen Dynasty（ウォーロン フォールン ダイナスティ）
ジャンル：ダーク三國アクションRPG
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Pass ／PC（Steam／Microsoft Store）
※パッケージ版はPS5／PS4のみ。
※PC（Steam）版は発売当日17時に発売となります。
発売日：2023年3月3日 ※世界同日発売
価格：
　通常版：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）
　Treasure Box：1万3530円（パッケージ版）
　Treasure Box（グッズのみ）：4950円
　Digital Deluxe Edition：1万1880円（ダウンロード版）
　シーズンパス：3300円
　ダウンロードコンテンツ（3種）：各1430円
CERO：D（17歳以上対象）

©コーエーテクモゲームスAll rights reserved.

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