セガは2月24日、ニンテンドーeショップで販売中の一部ニンテンドー3DS用タイトルが最大94%オフで購入できる「セガ 3DSファイナルセール」を開催すると発表。期間は2023年3月2日から3月28日8時59分まで。

「ニンテンドーeショップ」におけるニンテンドー3DSシリーズのソフトダウンロード、追加コンテンツの購入などが、2023年3月28日9時をもって終了する(※)。そのため、今回の「セガ 3DSファイナルセール」がニンテンドー3DS用タイトル最後のセールとなる。

(※)https://www.nintendo.co.jp/support/information/2022/0216.html

本セールでは、外見や職業などを自由に設定したキャラクターで竜(ドラゴン)との戦いに挑むRPG『セブンスドラゴンIII code:VFD』や、本の中の世界で大冒険を繰り広げるアクションパズルRPG『ぷよぷよクロニクル』、セガの名作を3D立体視化+追加要素満載でリメイクした復刻シリーズを収録した『セガ3D復刻アーカイブス』など、29タイトルが対象となる。

セガのニンテンドー3DSタイトル、最後のダウンロードセールなので、お見逃しなく。なお、同タイミングでセール対象となる、Nintendo Switch用タイトルについては後日発表するとのこと。

セブンスドラゴンIII code:VFD

3289円 ⇒ 800円(75%オフ)

©SEGA

ぷよぷよクロニクル

3289円 ⇒ 500円(84%オフ)

©SEGA

セガ3D復刻アーカイブス

4378円 ⇒ 1300円(70%オフ)

©SEGA

Bare Knuckle: MUSIC ©YUZO KOSHIRO

Ecco the Dolphin was originally created by Ed Annunziata.

セガ セール対象タイトル タイトル名 通常価格 セール価格(割引率) 初音ミク Project mirai でらっくす 5478円 1500円(72%オフ) ぷよぷよ テトリス 3289円 800円(75%オフ) ぷよぷよクロニクル 3289円 500円(84%オフ) ソニック ロストワールド 4924円 500円(89%オフ) ソニックトゥーン ファイアー&アイス 5489円 500円(90%オフ) ソニックトゥーン アイランドアドベンチャー 5478円 500円(90%オフ) ヒーローバンク 5133円 300円(94%オフ) ヒーローバンク 2 5653円 300円(94%オフ) セブンスドラゴンIII code:VFD 3289円 800円(75%オフ) STELLA GLOW 3289円 800円(75%オフ) セガ3D復刻アーカイブス2 4939円 1500円(69%オフ) セガ3D復刻アーカイブス 4378円 1300円(70%オフ) 3D スーパーハングオン 628円 150円(76%オフ) 3D ガンスターヒーローズ 880円 200円(77%オフ) 3D ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 880円 200円(77%オフ) 3D ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌 880円 250円(71%オフ) 3D パワードリフト 880円 250円(71%オフ) 3D ぷよぷよ通 880円 150円(82%オフ) 3D 獣王記 628円 200円(68%オフ) 3D ファンタジーゾーンIIダブル 838円 200円(76%オフ) 3D ギャラクシーフォースII 838円 150円(82%オフ) 3D ソニック・ザ・ヘッジホッグ 628円 200円(68%オフ) 3D サンダーブレード 1019円 200円(80%オフ) 3D スペースハリアー 628円 150円(76%オフ) 3D ファンタジーゾーン オパオパブラザーズ 838円 200円(76%オフ) 3D アウトラン 838円 200円(76%オフ) 3D ベア・ナックル 怒りの鉄拳 628円 150円(76%オフ) 3D ザ・スーパー忍II 628円 150円(76%オフ) 3D エコー・ザ・ドルフィン 628円 150円(76%オフ)