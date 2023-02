2/17金 22時～生放送 緊急発表！アスキーゲーム部+ eスポーツ大会に出場決定

アスキーゲーム部+がeスポーツ大会に出場決定しました。

「実力が無いなら、全力でつけよう!2023年の目標は団結力だ!」ということで、出場メンバー全員で時間のある限り練習します。



決して記念参加では終わらない、 今までに見たことの無い「アスキーゲーム部+」を皆様にお見せします!



果たして本大会に通用するレベルになることができるのか、成長していく姿を、ぜひ視聴してもらえるとうれしいです!

▽練習放送日程(すべての日程22時スタート予定)

© 2023 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.

アスキーチャンネル:https://www.youtube.com/@wamweb

サブチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCr6ZRuuiPsu_Rg9u3UMkkcQ

2月17日(金):サブチャンネル

2月24日(金):サブチャンネル

3月1日(水):アスキーチャンネル

3月3日(金):サブチャンネル

3月8日(水):アスキーチャンネル

3月14日(火):アスキーチャンネル(仮)

3月15日(水):アスキーチャンネル

3月16日(木)~20日(月):サブチャンネル



※諸事情により日程変更となる場合がございます。その際は改めてYouTubeで告知させていただきます。ご了承下さい。

▽出演

つばさ(MC)https://twitter.com/tsubasa_desu

ヤヒロ https://twitter.com/ASCII54527874

ジサトラアキラ https://twitter.com/jisatora_akira