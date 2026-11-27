インティ・クリエイツは11月26日、キュートな女の子が登場する同社のゲームの情報や、紹介タイトルの出演声優によるトークが楽しめる声優バラエティ番組「インティ・クリエイツ情報局きゅーと」を配信開始すると発表。第1回は、2026年12月2日21時より。

第1回は、『ぎゃる☆がん りたーんず』でヒロインの“火吹晶”役を演じる内村史子さんと、“兎野葵”役を演じる山本希望さんが出演。番組に出演する声優さんは回ごとに変わるので、どんな声優さんが出演するのかを予想しつつ楽しもう。本番組は、全4回の配信を予定している。

【番組概要】

番組名：インティ・クリエイツ情報局きゅーと 第1回

日時：2026年12月2日21時～

出演：内村史子さん（『ぎゃる☆がん りたーんず』 火吹晶 役）

山本希望さん（『ぎゃる☆がん りたーんず』 兎野葵 役）

配信URL：

YouTube Live：https://www.youtube.com/live/BmD7px1gXWg

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv351889586