『ぎゃる☆がん りたーんず』火吹晶役の内村史子さんと、兎野葵役の山本希望さんが出演！
キュートな女の子が登場するゲームの情報をお届け！「インティ・クリエイツ情報局きゅーと」が12月2日より全4回で配信予定
インティ・クリエイツは11月26日、キュートな女の子が登場する同社のゲームの情報や、紹介タイトルの出演声優によるトークが楽しめる声優バラエティ番組「インティ・クリエイツ情報局きゅーと」を配信開始すると発表。第1回は、2026年12月2日21時より。
第1回は、『ぎゃる☆がん りたーんず』でヒロインの“火吹晶”役を演じる内村史子さんと、“兎野葵”役を演じる山本希望さんが出演。番組に出演する声優さんは回ごとに変わるので、どんな声優さんが出演するのかを予想しつつ楽しもう。本番組は、全4回の配信を予定している。
【番組概要】
番組名：インティ・クリエイツ情報局きゅーと 第1回
日時：2026年12月2日21時～
出演：内村史子さん（『ぎゃる☆がん りたーんず』 火吹晶 役）
山本希望さん（『ぎゃる☆がん りたーんず』 兎野葵 役）
配信URL：
YouTube Live：https://www.youtube.com/live/BmD7px1gXWg
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv351889586
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