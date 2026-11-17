城下町の面影が残る金沢には、ぜひ見てほしい秋の顔があります。季節の深まりとともに表情を変える庭園では、鮮やかな紅葉にばかり目を奪われがちですが、足元の苔や庭石などにも目を向けると、写真で眺めるのとはまた違った金沢の表情が楽しめます。秋の気配が濃く漂う、今の季節に訪ねたい金沢市の５つの庭園をご案内します。

紅葉と雪吊りが共演！ 金沢の秋を彩る日本三名園「兼六園」

日本三名園のひとつ「兼六園」は、加賀藩前田家が長い歳月をかけて造り上げた林泉廻遊式庭園です。秋には霞ヶ池や山崎山周辺のモミジやケヤキが鮮やかに色づき、園内を彩ります。11月に入ると、雪の重みから木の枝を守る伝統技法「雪吊り」の作業が始まり、なかでも約800本の縄で枝を支える唐崎松の姿は圧巻！ 紅葉と雪吊りが共演する、この時期ならではの景観を楽しめます。期間限定の夜間ライトアップでは、池の水面に浮かび上がる紅葉や雪吊りが幻想的な美しさを見せてくれます。

兼六園

住所：石川県金沢市兼六町1

開園時間：10月16日～2月末 8:00～17:00（最終入園16:30）

定休日：無休

紅葉見頃：例年11月上旬～下旬

雪吊り作業：11月1日～12月中旬頃

料金：大人320円、6～17歳100円、65歳以上無料（要証明書）

電話：076-234-3800（石川県金沢城・兼六園管理事務所）

ライトアップ：2026年11月7日・14日・15日・21日・22日・28日・29日、18:00～21:00（最終入園20:45）、入園無料

公式サイト：https://kenrokuen.or.jp/

色づく庭園を石垣が彩る！ 加賀藩ゆかりの大名庭園「玉泉院丸庭園」

金沢城公園内にある「玉泉院丸庭園」は、加賀藩三代藩主・前田利常が造営を始め、歴代藩主が愛でてきた大名庭園です。池を中心に築山や滝、石橋などを配した池泉回遊式庭園で、背後にそびえる個性的な石垣群も見どころ。秋にはモミジなどが色づき、水面に映る紅葉と石垣が風情ある景色をつくります。毎週土曜日に加え、指定日には夜間ライトアップも実施。「夕焼け」「宵」「月見」を表現した光の演出で、昼間とは違う幻想的な庭園の姿を楽しめます。園内の休憩所「玉泉庵」では、庭を眺めながら抹茶と生菓子も楽しめます。

玉泉院丸庭園

住所：石川県金沢市丸の内1-1（金沢城公園内）

開園時間：3月1日～10月15日 7:00～18:00／10月16日～2月末日 8:00～17:00

定休日：無休

紅葉見頃：例年11月中旬～下旬

料金：入園無料

ライトアップ：毎週土曜日および指定日、日没～21:00（最終入園20:45）、無料

備考：玉泉庵の呈茶は9:00～16:30（受付16:00まで。12:00~13:00は休み）

電話：076-234-3800（金沢城・兼六園管理事務所）

公式サイト：https://shiro-niwa.pref.ishikawa.lg.jp/kanazawa-castle/

兼六園より古い400年の歴史！ 苔と紅葉が織りなす武家庭園「玉泉園」

兼六園のすぐ近くにある「西田家庭園 玉泉園」は、加賀藩士・脇田家が造園した約400年の歴史を持つ武家庭園です。兼六園より約120年も古い庭園で、起伏に富んだ敷地に池や滝、数百種の草木を配した池泉回遊式庭園が広がります。秋には深い緑の苔と赤や黄色の紅葉が鮮やかなコントラストを描き、特に上下2段に分かれた庭園の紅葉は見もの。金沢最古の茶室「灑雪亭露地（さいせつていろじ）」から眺める紅葉も風情たっぷりです。抹茶をいただきながら、静かな秋のひとときを楽しめます。

西田家庭園 玉泉園

住所：石川県金沢市小将町8-3

開園時間：9:00～17:00（12月は10:00～16:00）

定休日：水曜、12月25日～2月末

紅葉見頃：例年10月下旬～11月下旬（特に11月中旬頃）

料金：大人700円、高校生600円、小・中学生500円／抹茶・菓子付き入園料 大人1700円

電話：076-221-0181

アクセス：「兼六園下・金沢城」バス停から徒歩約2分

公式サイト：https://gyokusen-en.net/

苔むす庭に鮮やかな紅葉！ 世界が認めた武家屋敷の名庭「野村家」

土塀と石畳が続く長町武家屋敷跡で、ひときわ美しい庭園を楽しめるのが「武家屋敷跡 野村家」です。加賀藩の禄高1200石を誇った野村家の屋敷跡で、庭園には樹齢400年を超えるヤマモモや苔むした庭石、灯籠などが巧みに配されています。秋にはモミジが鮮やかに色づき、濡れ縁のすぐ近くを流れる曲水と紅葉が風情ある景色をつくります。2003年には米国の日本庭園専門誌で国内第3位に選ばれた名庭。2階の茶室「不莫庵」では、庭園を眺めながら抹茶を味わうこともできます。

武家屋敷跡 野村家

住所：石川県金沢市長町1-3-32

開館時間：4～9月 8:30～17:30／10～3月 8:30～16:30（最終入館は閉館30分前）

休館日：12月26日・27日、1月1日・2日

紅葉見頃：例年11月中旬～下旬

料金：大人550円、高校生400円、小・中学生250円

電話：076-221-3553

アクセス：「香林坊」バス停から徒歩約5分

公式サイト：https://www.nomurake.com/

樹齢300年、圧巻のドウダンツツジ 加賀藩士ゆかりの庭園「寺島蔵人邸」

金沢城の大手門跡近くにある「武家屋敷 寺島蔵人邸」は、江戸時代の中級武士の暮らしを今に伝える歴史的建造物です。加賀藩士であり画家としても活躍した寺島蔵人の屋敷で、庭園「乾泉（けんせん）」にはモミジなど200本を超える木々が植えられています。なかでも樹齢300年以上のドウダンツツジは圧巻。秋には葉が鮮やかな赤に染まり、座敷から眺める紅葉はまるで一幅の日本画のようです。邸内には蔵人の書画や愛用品も展示され、茶室では特製の落雁を添えた抹茶も楽しめます。

武家屋敷 寺島蔵人邸

住所：石川県金沢市大手町10-3

開館時間：9:30～17:00（最終入館16:30）

休館日：火曜（祝日の場合は次の平日）、12月29日～1月3日、展示替えなどによる臨時休館あり

紅葉見頃：例年11月中旬～下旬

料金：一般310円、65歳以上210円、高校生以下無料／抹茶400円

電話：076-224-2789

アクセス：「橋場町」バス停から徒歩約5分

公式サイト：https://www.kanazawa-museum.jp/terashima/

旅に出かけると、色々な場所を見てみたくてついつい予定を詰め込みすぎてしまうもの。でも、秋の金沢への旅では少し長めに時間を取ってください。抹茶を片手に、もう少し眺めていたくなる、そんな景色があちこちにありますので。あなたも金沢の庭園を訪ねて、お気に入りの風景を見つけてください。

※記事内の価格はすべて2026年11月時点の税込価格です。予告なく変更される場合があります。

※イラスト GPT Images2