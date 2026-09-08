食欲の本番！ 初秋に味わう山形グルメ5選

山形へ行くなら、初秋を狙ってほしいのです。夏の名残の暑さと、朝晩のひんやりした空気が入れ替わるこの時期、県内のあちこちで食にまつわる催しが動き出します。屋外で味わうもの、店をめぐって食べ比べるもの、その場でもぎ取って口に運ぶもの。どれも山形の土地と気候があってこそ育った味です。ここでは、観光の合間に立ち寄れるものばかりを5つ、厳選してご紹介します。お腹をすかせて読み進めてください！

直径6.5mの大鍋で味わう、山形の秋の風物詩

「第38回日本一の芋煮会フェスティバル」

山形の初秋を代表する味覚といえば、里芋、牛肉、こんにゃく、ねぎなどを醤油味で煮込む「芋煮」です。その食文化を圧巻のスケールで楽しめるのが、「日本一の芋煮会フェスティバル」。直径6.5mの大鍋「三代目鍋太郎」を使い、約3万食分の芋煮を調理します。会場では重機を使って鍋をかき混ぜる、山形ならではの豪快な光景も名物。馬見ヶ崎川の河川敷で、秋風に吹かれながら味わう一杯は、まさに“食欲の本番”の幕開けです。

第38回日本一の芋煮会フェスティバル

住所：山形県山形市 馬見ヶ崎川河川敷 双月橋付近

開催日：2026年9月20日

時間：配食開始 9:20～ ※整理券配布開始 8:30～

料金：事前受付チケット 1杯600円、当日受付整理券 1杯700円

問い合わせ：023-622-0141（日本一の芋煮会フェスティバル協議会事務局）

公式サイト：https://imoni-fes.jp/

蔵王・山寺・高瀬の味覚が集まる

秋の産直イベント「山形まるごと市」

山形の旬を探すなら、「山形まるごと市」へ。山形まるごと市は、蔵王温泉、山寺、高瀬、西蔵王などで行われ、山形市内各地の名産品や農産物が集まる産直イベントです。4月から11月の間の、主に土曜・日曜・祝日に開催され、初秋には、果物や野菜、加工品など、土地ごとのおいしいものが並び、観光の途中に山形の味をまとめて楽しめます。地元の方と話しながら買い物できるのも魅力で、旅のおみやげ探しにもぴったりです。開催場所や日程の詳細は、公式サイトをチェック！

山形まるごと市

会場：蔵王温泉、山寺、高瀬、西蔵王ほかほか

開催日：会場により異なる

料金：入場無料 ※商品購入は別途

問い合わせ：023-641-1212（山形まるごと市実行委員会／山形市観光戦略課内）

公式サイト：

https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/jigyosya/miryoku/kankojoho/1009309.html

中華そばも冷しらーめんも食べ歩きたい

「ラーメンの聖地、山形市」

山形のグルメ旅で、そばと並んで外せないのがラーメンです。山形市は総務省家計調査の中華そば外食支出額で2025年まで4連覇を達成した“ラーメンの聖地”。昔ながらの中華そば、辛みそラーメン、納豆ラーメン、魚介系など種類も豊富で、暑さが残る初秋には山形市発祥とされる冷しらーめんも人気です。市内のラーメン店を紹介するラーメンサイト「#推しメンやまがた」を活用すれば、観光ルートに合わせた一杯を探せます。

ラーメンの聖地、山形市

会場：山形市内のラーメン店各所

料金：店舗・メニューにより異なる

問い合わせ：023-641-1212（山形市ブランド戦略課）

山形市ラーメンサイト「#推しメンやまがた」：https://www.oshimen-yamagata.jp/

香り、のど越し、板そばまで。

山形のそば文化を食べ歩く「そば街道やまがた」

山形の初秋グルメを語るなら、そばは外せません。「そば街道やまがた」は、山形市内の個性豊かなそば店をめぐる食べ歩き企画です。細打ちで上品なのど越しを楽しむ店、噛むほどに香りが広がる田舎そばの店、山形らしい板そばを味わえる店など、同じそばでも表情はさまざま。さらに、親鶏のだしと歯ごたえを楽しむ「冷たい肉そば」も山形で親しまれる一杯。観光の合間に一軒訪ねれば、山形の食文化の奥行きを、香り高いそばから感じられます。

そば街道やまがた

会場：山形市内の参加そば店各所

料金：店舗・メニューにより異なる

問い合わせ：023-622-8158（山形市麺類食堂協同組合）

公式サイト：https://www.yamagata-men.com/soba

山寺観光と一緒に楽しむ、初秋のぶどう狩り

「うぐいすの宿観光果樹園」

フルーツ王国としても有名な山形。その山形の初秋の味覚をその場で味わうなら、山寺近くの「うぐいすの宿観光果樹園」へ。さくらんぼやりんご、西洋梨、ぶどうを栽培する観光果樹園で、2026年は8月28日に観光ぶどう園が開園しています。巨峰や黄玉、高墨などの大粒ぶどうを楽しめるプランもあり、山寺観光と組み合わせやすいのが魅力です。清流立谷川が流れる扇状地の土壌を生かし、有機質肥料を基本に果物作りに取り組んでいるのもポイント。畑で味わう一粒が、秋の山形旅を甘く彩ります。お問い合わせは公式サイトのメールフォ－ムよりお願いいたします。

うぐいすの宿観光果樹園

住所：山形県山形市大字山寺1973-1533

営業時間：9:00～17:00 ※電話受付時間

開園状況：2026年8月28日 観光ぶどう園開園

料金：ぶどう狩り体験メニュー 40分食べ放題

大人(小学生以上)1400円～ 子供(3歳以上)700円～

備考：体験予約は電話ではなく、予約サイトから受付

公式サイト：https://kudamonoland.net/

秋風が立つころが、山形は一年でいちばん饒舌になる季節かもしれません。大鍋から立ちのぼる湯気、そば屋ののれん、果樹園の土のにおい。悲しいかな、そのどれもが写真だけで届けるのが難しい。食のために人が集まる催しがあり、食を供するために伸びる街道がある。その街を、食べるためだけに旅をする。そんな贅沢を許してくれるのが山形市なのです。

※記事内の価格はすべて2026年9月時点の税込価格です。販売価格は予告なく変更される場合があります。

※イラスト GPT Images2