セガは11月18日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「Black Friday Sale Part2」を開催中だと発表。セール期間は、2026年11月30日まで（ニンテンドーeショップのアトラスタイトルは12月6日まで）。

セガから、『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を収録した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディションが60％オフ。「ソニック」シリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』が40％オフで登場。

また、Metacriticユーザースコア8.6を記録（※）し、全世界で高評価を獲得している新作忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』のNintendo Switch 2版が25％オフでラインアップしている。

※『SHINOBI 復讐の斬撃』PC（Steam）版での獲得スコア。

アトラスからは、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』（通常版／デジタルデラックスエディション）のPlayStation 5／PlayStation 4版が60％オフで登場。

以下では、主なセール対タイトルを紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は特設サイトを確認してほしい。

▼ダウンロード版セール特設サイト

https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26csbf&utm_term=jp

セールタイトルピックアップ！

■PS5／PS4／Switch 2『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディション

セール価格：4576円（60％オフ！）

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、2026年11月18日から11月29日までとなります。

©SEGA

■PS5／PS4／Switch『ソニックレーシング クロスワールド』

■Switch 2『ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch 2 Edition』

セール価格：2994円（40％オフ！）

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、2026年11月18日から11月29日までとなります。

©SEGA

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

©ATLUS. ©SEGA.

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© Rovio Entertainment Ltd.

■Switch 2『SHINOBI 復讐の斬撃』

セール価格：2475円（25％オフ！）

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、2026年11月18日から11月29日までとなります。

©SEGA

■PS5／PS4『ペルソナ３ リロード』

■PS5／PS4『ペルソナ３ リロード』デジタルデラックスエディション

セール価格：

『ペルソナ３ リロード』：3071円（60％オフ！）

『ペルソナ３ リロード』デジタルデラックスエディション：4162円（60％オフ！）

©ATLUS. ©SEGA.