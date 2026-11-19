ファミリーマートは、昨年に引き続きクリスマスキャンペーンのアンバサダーに就任したダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」とのコラボレーション商品を11月24日より全国の店舗で順次発売します。
BE:FIRST監修のコラボ商品6種がファミマに登場！
「BE:FIRST」メンバーそれぞれが監修したスイーツや弁当、麺類、惣菜など全6種類をラインアップ。商品によって発売日が異なります。
商品パッケージには「BE:FIRST」のロゴと、今回のコラボレーション限定ロゴをデザインしました。店内POPでは担当メンバーと商品の一押しポイントを紹介しています。
▲抹茶のタルト 298円
発売日：11月24日
MANATOさんが監修したスイーツです。抹茶カスタードに抹茶ガナッシュクリームを重ねた2層仕立てで、天面にはホワイトコーティングをトッピングしています。数量限定で販売します。
▲抹茶とチョコのフィナンシェ 210円
発売日：11月24日
RYUHEIさんが監修。宇治抹茶を練り込んだ生地にチョコをかけ、抹茶のほろ苦さとチョコの甘さを組み合わせています。数量限定で、一部地域では価格が異なります。
▲香ばし炒めの黄金玉子炒飯 598円
発売日：11月24日
JUNONさんが監修した弁当です。ガラスープと玉子のうま味をポイントに、塩ベースで香ばしく炒めています。
▲粗挽きソーセージのアラビアータ 578円
発売日：12月1日
LEOさんが監修した麺メニューです。濃厚なトマトのうま味と唐辛子のほどよい辛さが特徴。食べごたえのあるウインナーに、ガーリックの隠し味を加えています。
▲バジルチキン 348円
発売日：12月1日
SOTAさんが監修した惣菜です。香ばしく焼き上げたチキンに、爽やかなバジルソースで和えたショートパスタを合わせました。黒コショウを効かせた枝豆がアクセントになっています。
▲コク旨味噌油そば 646円
発売日：12月8日
SHUNTOさんが監修した麺メニューです。2種類の米味噌をベースに豚骨を加え、にんにくのアクセントを効かせた一品です。肉みそ、フライドオニオン、青ネギ、メンマ、もやしをトッピングしています。
ファミマプリント限定ブロマイドも発売
▲BE:FIRST Christmas Photo 500円
店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」では、オリジナルブロマイド「BE:FIRST Christmas Photo」を11月24日10時から発売。クリスマスカタログの世界観を表現したL判サイズで、好きな絵柄を選んで購入できます。
第1弾はメンバーのソロカット6種類とグループカット1種類の全7種類。第2弾も12月14日から発売予定です。
【販売期間】
第1弾 11月24日～2027年1月31日
第2弾 12月14日～2027年1月31日
ファミペイキャンペーンで限定賞品が当たる
11月24日から「BE:FIRST」とファミペイのキャンペーンを開催。期間中、ファミペイを提示して200円以上の買い物をすると、1会計につきスタンプが1個たまります。
たまったスタンプで応募すると、メンバー6人のサイン入りポスターや限定ステッカー、ファミマポイントが抽選で当たります。
さらに、対象の「BE:FIRST」コラボ商品を購入すると、初回応募に限り当選確率がアップし、最大7倍になります。キャンペーンの詳細は特設ページでチェックしてください。
【実施期間】
キャンペーン期間：11月24日～12月25日
応募期間：11月24日～12月31日
【賞品】
スタンプ20個 抽選で5名 メンバーのサイン入りポスター
スタンプ10個 抽選で200名 限定ステッカー
スタンプ3個 抽選で5000名 ファミマポイント1000ポイント
ファミマでBE:FIRSTとクリスマス！
抹茶スイーツから炒飯、アラビアータ、油そばまで、メンバーごとに異なるジャンルの商品がそろう今回のコラボ。推しの監修メニューを選ぶのはもちろん、全種類を食べ比べてみるのも楽しそうです。
限定ブロマイドやファミペイキャンペーンもあるので、ファミマで「BE:FIRST」とのクリスマス企画をチェックしてみては？
・発売日：2026年11月24日
※価格は税込み表記です。
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