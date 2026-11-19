ファミリーマートは、昨年に引き続きクリスマスキャンペーンのアンバサダーに就任したダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」とのコラボレーション商品を11月24日より全国の店舗で順次発売します。

BE:FIRST監修のコラボ商品6種がファミマに登場！

「BE:FIRST」メンバーそれぞれが監修したスイーツや弁当、麺類、惣菜など全6種類をラインアップ。商品によって発売日が異なります。

商品パッケージには「BE:FIRST」のロゴと、今回のコラボレーション限定ロゴをデザインしました。店内POPでは担当メンバーと商品の一押しポイントを紹介しています。

▲抹茶のタルト 298円

発売日：11月24日

MANATOさんが監修したスイーツです。抹茶カスタードに抹茶ガナッシュクリームを重ねた2層仕立てで、天面にはホワイトコーティングをトッピングしています。数量限定で販売します。

▲抹茶とチョコのフィナンシェ 210円

発売日：11月24日

RYUHEIさんが監修。宇治抹茶を練り込んだ生地にチョコをかけ、抹茶のほろ苦さとチョコの甘さを組み合わせています。数量限定で、一部地域では価格が異なります。

▲香ばし炒めの黄金玉子炒飯 598円

発売日：11月24日

JUNONさんが監修した弁当です。ガラスープと玉子のうま味をポイントに、塩ベースで香ばしく炒めています。

▲粗挽きソーセージのアラビアータ 578円

発売日：12月1日

LEOさんが監修した麺メニューです。濃厚なトマトのうま味と唐辛子のほどよい辛さが特徴。食べごたえのあるウインナーに、ガーリックの隠し味を加えています。

▲バジルチキン 348円

発売日：12月1日

SOTAさんが監修した惣菜です。香ばしく焼き上げたチキンに、爽やかなバジルソースで和えたショートパスタを合わせました。黒コショウを効かせた枝豆がアクセントになっています。

▲コク旨味噌油そば 646円

発売日：12月8日

SHUNTOさんが監修した麺メニューです。2種類の米味噌をベースに豚骨を加え、にんにくのアクセントを効かせた一品です。肉みそ、フライドオニオン、青ネギ、メンマ、もやしをトッピングしています。

ファミマプリント限定ブロマイドも発売

▲BE:FIRST Christmas Photo 500円

店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」では、オリジナルブロマイド「BE:FIRST Christmas Photo」を11月24日10時から発売。クリスマスカタログの世界観を表現したL判サイズで、好きな絵柄を選んで購入できます。

第1弾はメンバーのソロカット6種類とグループカット1種類の全7種類。第2弾も12月14日から発売予定です。

【販売期間】

第1弾 11月24日～2027年1月31日

第2弾 12月14日～2027年1月31日

ファミペイキャンペーンで限定賞品が当たる

11月24日から「BE:FIRST」とファミペイのキャンペーンを開催。期間中、ファミペイを提示して200円以上の買い物をすると、1会計につきスタンプが1個たまります。

たまったスタンプで応募すると、メンバー6人のサイン入りポスターや限定ステッカー、ファミマポイントが抽選で当たります。

さらに、対象の「BE:FIRST」コラボ商品を購入すると、初回応募に限り当選確率がアップし、最大7倍になります。キャンペーンの詳細は特設ページでチェックしてください。

【実施期間】

キャンペーン期間：11月24日～12月25日

応募期間：11月24日～12月31日

【賞品】

スタンプ20個 抽選で5名 メンバーのサイン入りポスター

スタンプ10個 抽選で200名 限定ステッカー

スタンプ3個 抽選で5000名 ファミマポイント1000ポイント

ファミマでBE:FIRSTとクリスマス！

抹茶スイーツから炒飯、アラビアータ、油そばまで、メンバーごとに異なるジャンルの商品がそろう今回のコラボ。推しの監修メニューを選ぶのはもちろん、全種類を食べ比べてみるのも楽しそうです。

限定ブロマイドやファミペイキャンペーンもあるので、ファミマで「BE:FIRST」とのクリスマス企画をチェックしてみては？

・発売日：2026年11月24日

※価格は税込み表記です。