Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第934回
カービィと一緒にSwitch 2を持ち歩こう！ かわいさも保護性能も備えた専用ポーチ
2026年11月16日 21時00分更新
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ホリのハイブリッドポーチ for Nintendo Switch 2をチェック
Amazon.co.jpにて、ホリの「ハイブリッドポーチ for Nintendo Switch 2（カービィ）」が販売中だ。参考価格は4480円だが、タイムセールにより17％オフの3724円で購入できる（11月16日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2とゲームカードを収納できるポーチ。2種類の材質を使ったハイブリッド構造、カービィとワドルディがあしらわれたデザインが特徴だ。
可愛いもの尽くしのSwitch 2用ポーチ
ユーザーレビューを見ると、"めちゃくちゃカワイイ／持ち手もついているから便利／作りがしっかりしている"といった声が寄せられている。現時点では17％オフのセール価格で購入可能だ。カービィだけでなく「ぽこあポケモン」「クロミ」「シナモロール」のVerもあるので、可愛いSwitch 2用ポーチが欲しい人にオススメできる。
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