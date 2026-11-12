Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第112回
NEC LAVIE N15 Slim 15.6
仕事をこなすためにコスパ良好な大画面ノートPCが欲しいなら、スマイルSaleのNEC LAVIEがちょうど良い
2026年11月12日 17時00分更新
※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
NEC LAVIE N15 Slim 15.6型に注目！
NECのノートパソコン「NEC LAVIE N15 Slim 15.6型」がスマイルSale対象。現在、参考価格15万9800円のところ、スマイルSaleで12％オフの13万9800円で販売中。
基本スペックはCore i7-1355Uに16GBメモリー、ストレージはSSD 256GB。画面サイズは15.6型、解像度はフルHD（1920×1080）、プライバシーシャッター＆ステレオマイク付きのHDカメラを搭載しており、Web会議もOK。インターフェースはUSB Type-C、HDMI、ヘッドフォンマイクジャックにUSB Type-A×2。無線接続関係はWi-Fi 6とBluetooth 5.2に対応。
サイズは幅約360×奥行236×厚さ17.9mm、重量は約1.65kg（ACアダプターは約260g）。バッテリ駆動時間は動画再生時約6.1時間、アイドル時約9.9時間。OfficeアプリはMicrosoft 365 Basic＋Office Home＆Business 2024。
NEC LAVIE N15 Slim 15.6型の特徴
■ちょうど良いを体現するスタンダードノート
基本スペックやインターフェースは、オフィスでの作業ないし自宅で家族全員が使うリビングPCのような役割に向いている。Officeアプリも付属しており、さまざまな作業に都合良い。スリムで嵩張らないノートPCだが、外出先での相棒というタイプではなく、自宅やオフィス内をたまに持ち歩く程度を想定した仕様。
■国内サービス拠点で24時間サポート
24時間365日対応で、発送から最短3日での修理を実現する国内拠点でのサポートが心強い。ビジネスの現場ではハードの尖った性能よりも、確実に動いて万が一のときも手厚くカバーしてくれる体制のほうがうれしい。
コストパフォーマンスに優れた“仕事の相棒”
所有欲や尖った性能ではなく、「やるべきことだけできれば良し」を目指したコスパ良好な一台。Officeアプリ自体もMicrosoft 365 BasicないしOffice Home＆Business 2024を選べる仕様もグッド。オフィスや在宅ワークで淡々と仕事をこなすための相棒として信頼おけそうなマシンだ。
参考価格：15万9800円
現在の価格：13万9800円［12％OFF］
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