Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第111回
ASUS ProArt Display PA279CDV-J
4Kコンテンツ制作に好適なプロ向けQD-OLEDディスプレーが16％オフ！ Mac使用もOK
2026年11月12日 16時00分更新
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ASUS ProArt Display PA279CDV-Jに注目！
ASUSの4K量子ドット有機ELディスプレー「ASUS ProArt Display PA279CDV-J 26.5インチ」がスマイルSale対象。現在、参考価格14万202円のところ、スマイルSaleで16％オフの11万7800円で販売中。
画面サイズは26.5型、解像度は4K（3840×2160）、パネルは量子ドット有機EL、ピーク輝度は1000nits、リフレッシュレート最大120Hz、応答速度は0.1ms（GTG）、コントラスト比は150万：1。Macにも対応した動画編集などプロフェッショナル向けのクリエイティブディスプレーだ。接続周りはUSB Type-C、HDMI 2.1、そしてDisplayPort 1.4を2基。
ASUS ProArt Display PA279CDV-Jの特徴
■映画レベルの動画編集にも対応
DCI-P3カバー率99％で、映画級の4K HDRコンテンツ制作にも耐えうる広色域、高コントラストを備えたプロ向けディスプレー。もちろん3DCGや写真編集にも好適。
■インターフェースも豊富
4Kディスプレーということもあり、インターフェースはHDMI 2.1、DisplayPort 1.4、そしてUSB Type-Cポートと選択肢が豊富。イヤフォンジャックとUSBハブ用のUSB Type-Aも備える。Auto KVM機能を搭載しており、複数のPCで本機を利用する際もスムーズに扱える。Mac対応もうれしい。
プロフェッショナルの現場で活躍できる性能
4Kの量子ドット有機ELにリフレッシュレート最大120Hz、応答速度0.1msと、ゲーミングディスプレーのような仕様だが、本機はプレイよりも制作するほうに重点を置いた一台。本格的な動画コンテンツ制作、3DCG制作、写真編集など、プロの現場でも活躍できる性能が魅力だ。
参考価格：14万202円
現在の価格：11万7800円［16％OFF］
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