ニコンD1、ソニーα55、OM-D E-M1、カメラ好きの胸を熱くする名機と旅先で出会った猫たち

「這いつくばって猫に近づけ」は、連載998回を迎えました。ありがとうございます。いつのまにやら、もうすぐ1000回。第1回はなんと2007年。かなり前だ。

そもそも「猫写真の撮り方」「デジカメで猫写真を撮るコツ」的なテーマではじまったこの連載。思い返せば、歴代のいろんなカメラで猫を撮ってきたわけで、せっかくの1000回なので、その前後で過去の傑作選とかお蔵出しとか、そんなことでもやってみようと思ったのである。お付き合いあれ。

今回のテーマは「旅先でデジタル一眼で撮った猫」。

はじまりは1999年、ニコンD1と京都の黒猫

最初は1999年の京都。カメラはニコンのD1。わたしがはじめて買ったデジタル一眼レフであり、デジタル一眼レフ時代の幕開けを告げる記念すべき1台だった。それまで200万円クラスだったデジタル一眼レフが65万円という、その気になれば手が届く価格で登場したのである。デジタルカメラに未来を見ていた人たちが、こぞって購入したのを覚えている。

それを持って京都の友人宅へ遊びに行き、みんなでテラスのあるカフェでお茶をしていたときのこと。人なつこい黒猫がとことことやってきたのだ。

わたしがはじめてデジタル一眼レフで撮った外猫である。

そのあと、みんなでお茶をしていたテーブルに、当たり前のような顔をしてちょこんと飛び乗ったのである。京都在住の友人に連れて行ってもらったカフェなのだが、どこだったのか思い出せない。

27年前のことである。

D100で撮った、鞆の浦の猫と犬

2002年には、ニコンから普及価格帯の600万画素デジタル一眼レフ「D100」が登場。コンパクトで扱いやすく、画質も安定していて、かなり長く使った記憶がある。

写真は2004年に広島県の鞆の浦で撮影した猫……と犬。外をうろうろしていた犬と猫が出会った瞬間である。

特にケンカしたりもせず、にらみ合ったまま事なきを得たのであった。ちなみに、鞆の浦は観光地だけれども、ここは観光スポットからかなり離れた坂の上で、地元の人しか歩かないような場所。とはいえ、犬が放し飼いにされているとは思えないし、人なつこくて野良犬でもなさそうだったので、たまたま家から抜け出していたのだろう。ここは何度も歩いているが、その後は一度も会っていないし。

鞆の浦で撮影した猫写真は大量にあるので、またいつかまとめたいなと思っております。

ミラーレス登場後も、しばらくは一眼レフが主役

そして2008年には、世界初のミラーレス一眼であるパナソニックの「LUMIX DMC-G1」が誕生。

でも、しばらくはデジタル一眼レフが主流だった。特にAFの速さは一眼レフが優位だったし、レンズもそろっていたからね。

2009年に函館へ遊びに行ったときは、パナソニックのミラーレス一眼「LUMIX DMC-GH1」と、ニコンのデジタル一眼レフ「D90」の両方を持っていったのだけど、今見返すと、D90で撮った写真のほうが良いカットが多かった。その中から、漁港の海沿いを歩いていた黒猫をピックアップ。漁港猫だ。

少し時代をさかのぼると、2006年にはソニーがコニカミノルタからαシリーズを引き継ぎ、「α100」をリリースしている。

そして2010年、トランスルーセントミラー（光を透過する固定式のミラーを使うことで、一眼レフに欠かせなかったミラーの上下駆動をなくした仕組み）を採用し、一眼レフスタイルながらEVFを搭載したユニークな「α55」が誕生。

写真は、箱根の大涌谷で出会った猫。なぜここに猫がいたのかさっぱりわからないが、大涌谷っぽさが伝わるカットをピックアップ。

冒頭のカットもその猫だ。やたら人なつこくて、ここまで近寄っても逃げなかったのである。

小型軽量のミラーレス一眼が猫撮影の友に

その後、時代はミラーレス一眼へと移っていく。遠出するときに持っていくメインカメラも、より軽くて持ち出しやすいミラーレス一眼が主流になっていった。

2012年に沼津へ行ったときは、パナソニックの「LUMIX DMC-G3」。背景の松林が沼津っぽい。その向こうは海である。

その年、オリンパス（当時）から「OM-D E-M5」が登場。当時のミラーレス一眼としては高速なAFと、強力なボディ内手ブレ補正を備え、わたしのメインカメラとなる。

小型軽量で、背面モニターを使ったローアングル撮影も手軽なミラーレス一眼は、猫撮影の友として非常に強力だったのだ。

2014年、長野県に紅葉を撮りに行ったときのこと。なんと、城の大手門の脇で猫がくつろいでいたのである。

そこへ上る石段があり、上っても良さそうな場所だったので、すぐ横まで上がり、左手で猫を誘いつつ右手で撮ったのがこちら。

カメラは、オリンパス（当時）のフラッグシップ機「OM-D E-M1」だ。

続いて、2018年の長崎猫。このときは「OM-D E-M1 Mark II」をメインカメラにした。長崎といえば鍵しっぽの猫。ただ、当たり前だけど、すべての猫が鍵しっぽというわけではないし、鍵しっぽの猫がみな、しっぽを見せつけながら歩いてくれるわけでもない。これが一番それっぽかったのだ。

最後の1枚は、富士フイルムの「X-T2」で撮った2020年1月の写真。

冬の秋田県。宿泊したホテルの前に積もった雪に、猫の足あとを発見。ホテルの方に尋ねると、実はここで世話をしている猫がいるのだと、バックヤードを見せてくれたのだ。

なぜこれが最後かというと、このあとコロナ禍をきっかけに旅行へ行く機会が減って、旅先の猫にあまり出会っていないから。それに、初期のデジタル一眼レフからミラーレス一眼へ、という「デジタル一眼で撮る旅先猫の歴史」の観点では、このあたりでいいかな、と。

こんな感じで、連載1000回記念「猫写真でデジカメの歴史を振り返る」っぽいシリーズ、もうちょっと続きます。

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