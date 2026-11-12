ニコンD1、ソニーα55、OM-D E-M1、カメラ好きの胸を熱くする名機と旅先で出会った猫たち

「這いつくばって猫に近づけ」は、連載998回を迎えました。ありがとうございます。いつのまにやら、もうすぐ1000回。第1回はなんと2007年。かなり前だ。
そもそも「猫写真の撮り方」「デジカメで猫写真を撮るコツ」的なテーマではじまったこの連載。思い返せば、歴代のいろんなカメラで猫を撮ってきたわけで、せっかくの1000回なので、その前後で過去の傑作選とかお蔵出しとか、そんなことでもやってみようと思ったのである。お付き合いあれ。
今回のテーマは「旅先でデジタル一眼で撮った猫」。
はじまりは1999年、ニコンD1と京都の黒猫
最初は1999年の京都。カメラはニコンのD1。わたしがはじめて買ったデジタル一眼レフであり、デジタル一眼レフ時代の幕開けを告げる記念すべき1台だった。それまで200万円クラスだったデジタル一眼レフが65万円という、その気になれば手が届く価格で登場したのである。デジタルカメラに未来を見ていた人たちが、こぞって購入したのを覚えている。
それを持って京都の友人宅へ遊びに行き、みんなでテラスのあるカフェでお茶をしていたときのこと。人なつこい黒猫がとことことやってきたのだ。
わたしがはじめてデジタル一眼レフで撮った外猫である。
そのあと、みんなでお茶をしていたテーブルに、当たり前のような顔をしてちょこんと飛び乗ったのである。京都在住の友人に連れて行ってもらったカフェなのだが、どこだったのか思い出せない。
27年前のことである。
D100で撮った、鞆の浦の猫と犬
2002年には、ニコンから普及価格帯の600万画素デジタル一眼レフ「D100」が登場。コンパクトで扱いやすく、画質も安定していて、かなり長く使った記憶がある。
写真は2004年に広島県の鞆の浦で撮影した猫……と犬。外をうろうろしていた犬と猫が出会った瞬間である。
特にケンカしたりもせず、にらみ合ったまま事なきを得たのであった。ちなみに、鞆の浦は観光地だけれども、ここは観光スポットからかなり離れた坂の上で、地元の人しか歩かないような場所。とはいえ、犬が放し飼いにされているとは思えないし、人なつこくて野良犬でもなさそうだったので、たまたま家から抜け出していたのだろう。ここは何度も歩いているが、その後は一度も会っていないし。
鞆の浦で撮影した猫写真は大量にあるので、またいつかまとめたいなと思っております。
ミラーレス登場後も、しばらくは一眼レフが主役
そして2008年には、世界初のミラーレス一眼であるパナソニックの「LUMIX DMC-G1」が誕生。
でも、しばらくはデジタル一眼レフが主流だった。特にAFの速さは一眼レフが優位だったし、レンズもそろっていたからね。
2009年に函館へ遊びに行ったときは、パナソニックのミラーレス一眼「LUMIX DMC-GH1」と、ニコンのデジタル一眼レフ「D90」の両方を持っていったのだけど、今見返すと、D90で撮った写真のほうが良いカットが多かった。その中から、漁港の海沿いを歩いていた黒猫をピックアップ。漁港猫だ。
少し時代をさかのぼると、2006年にはソニーがコニカミノルタからαシリーズを引き継ぎ、「α100」をリリースしている。
そして2010年、トランスルーセントミラー（光を透過する固定式のミラーを使うことで、一眼レフに欠かせなかったミラーの上下駆動をなくした仕組み）を採用し、一眼レフスタイルながらEVFを搭載したユニークな「α55」が誕生。
写真は、箱根の大涌谷で出会った猫。なぜここに猫がいたのかさっぱりわからないが、大涌谷っぽさが伝わるカットをピックアップ。
冒頭のカットもその猫だ。やたら人なつこくて、ここまで近寄っても逃げなかったのである。
小型軽量のミラーレス一眼が猫撮影の友に
その後、時代はミラーレス一眼へと移っていく。遠出するときに持っていくメインカメラも、より軽くて持ち出しやすいミラーレス一眼が主流になっていった。
2012年に沼津へ行ったときは、パナソニックの「LUMIX DMC-G3」。背景の松林が沼津っぽい。その向こうは海である。
その年、オリンパス（当時）から「OM-D E-M5」が登場。当時のミラーレス一眼としては高速なAFと、強力なボディ内手ブレ補正を備え、わたしのメインカメラとなる。
小型軽量で、背面モニターを使ったローアングル撮影も手軽なミラーレス一眼は、猫撮影の友として非常に強力だったのだ。
2014年、長野県に紅葉を撮りに行ったときのこと。なんと、城の大手門の脇で猫がくつろいでいたのである。
そこへ上る石段があり、上っても良さそうな場所だったので、すぐ横まで上がり、左手で猫を誘いつつ右手で撮ったのがこちら。
カメラは、オリンパス（当時）のフラッグシップ機「OM-D E-M1」だ。
続いて、2018年の長崎猫。このときは「OM-D E-M1 Mark II」をメインカメラにした。長崎といえば鍵しっぽの猫。ただ、当たり前だけど、すべての猫が鍵しっぽというわけではないし、鍵しっぽの猫がみな、しっぽを見せつけながら歩いてくれるわけでもない。これが一番それっぽかったのだ。
最後の1枚は、富士フイルムの「X-T2」で撮った2020年1月の写真。
冬の秋田県。宿泊したホテルの前に積もった雪に、猫の足あとを発見。ホテルの方に尋ねると、実はここで世話をしている猫がいるのだと、バックヤードを見せてくれたのだ。
なぜこれが最後かというと、このあとコロナ禍をきっかけに旅行へ行く機会が減って、旅先の猫にあまり出会っていないから。それに、初期のデジタル一眼レフからミラーレス一眼へ、という「デジタル一眼で撮る旅先猫の歴史」の観点では、このあたりでいいかな、と。
こんな感じで、連載1000回記念「猫写真でデジカメの歴史を振り返る」っぽいシリーズ、もうちょっと続きます。
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筆者紹介─荻窪 圭
老舗のデジタル系フリーライター兼猫カメラマン。今はカメラやスマホ関連が中心で毎月何かしらのデジカメをレビューするかたわら、趣味が高じて自転車の記事や古地図を使った街歩きのガイド、歴史散歩本の執筆も手がける。単行本は『ともかくもっとカッコイイ写真が撮りたい！』(MdN。共著)、『デジタル一眼レフカメラが上手くなる本』(翔泳社。共著)、『古地図と地形図で楽しむ東京の神社』(光文社 知恵の森文庫)、『東京「多叉路」散歩』(淡交社)、『古地図と地形図で発見！ 鎌倉街道伝承を歩く』(山川出版社)など多数。Instagramのアカウントは ogikubokeiで、主にiPhoneで撮った猫写真を上げている。Twitterアカウント @ogikubokei。ブログは http://ogikubokei.blogspot.com/
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