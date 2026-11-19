荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第999回
iPhone発売前夜、2007年の「オールドコンデジ」で撮った猫写真たちが今見てもエモい
2026年11月19日 12時00分更新
連載999回。
この「這いつくばって猫に近づけ」がはじまったのは2007年5月。iPhoneが日本で発売されたのが2008年なので、その1年前のことだ。約19年。長いようで短いようで……といってごまかすのもアレなんで、簡潔に言うと「デジタル技術の進化を考えれば途方もない長さ」だ。
コンパクトデジカメ全盛の時代
iPhoneが日本で発売される前年。ミラーレス一眼はまだ現れず、カメラ付きケータイは当たり前になっていたけれども、デジタルカメラといえばコンパクトデジカメという時代。
コンパクトデジカメの出荷台数がピークを迎えるのは2008年から2010年頃なので、まさに一番脂が乗っている頃だ。
当時のコンパクトデジカメで撮った写真を見返すと、画質面ではそれなりにこなれてきていて、思ったよりいい感じに撮れてるなと感心するのだけど、猫を撮るのはなかなか大変だった。
もちろん猫AFなどはなく、AFも遅いし、ときどき外すし、ISO感度を上げられないので、ちょっとでも暗いとすぐブレるし。そりゃ、猫写真の撮り方の記事も必要になるよね。
でも、いろんなカメラが登場した面白い時代でもあったのだ。
レンズが回る「スイバルスタイル」のCOOLPIX S10
この頃気に入って愛用していたのが、ニコンの「COOLPIX S10」（2006年発売）。モニターではなく、レンズ部が回転するカメラだ。ニコンが得意としたスイバルスタイルだったが、このS10が最後となった。
このスタイルが、猫を撮るのによかったのだよね。レンズを回転させれば自撮りモード。膝猫もばっちり。
このときは2匹が膝に乗って大変なのだった。ただ……あれだ、ISO感度を上げると派手にノイズが出るので、上げすぎないようにしてると、今度はブレちゃう。これなんかシャッタースピード1/5秒。猫を撮るにはかなりつらい。
レンズを回転させずにそのまま撮れば、地面すれすれで猫も撮れる。
冒頭の1枚も、地面すれすれの自撮りカット。川沿いの歩行者・自転車道のど真ん中で転がっていた猫が人なつこかったので、左手で撫でつつ（自転車用グローブをしてる）、右手で撮ったものだ。
「またこういうレンズ部が回転するカメラ、出ないかなあ」とひそかに思っているけど、難しいよねえ。
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