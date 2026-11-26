とうとう1000回である。

毎回猫の写真しかないのに、ここまで続けてこられたのはみなさまのおかげであります。ありがとうございます。

連載当初と今とでは、カメラの性能が段違い。その差が一番出るのが「飛んだり跳ねたり」で、昔はあれこれ苦労して撮ってたなあ、というのを思い出したのである。

猫を可愛く撮るのもいいけど、猫らしいダイナミックな動きも写真に収めたいと思うじゃない。

昔はそれが難しかった。

今と違うのは、レリーズタイムラグとAF性能とISO感度。

2008年、高感度ノイズとの闘い

1枚目はこれ。2008年に撮った、うちの大五郎だ。とにかくおもちゃで遊び回ってくれたので、ジャンプした瞬間を撮ろうと思ったのである。

ジャンプする猫を撮るときは、シャッタースピードが大事。シャッタースピードを上げたいのだけど、室内は暗いのでISO感度も上がる。今のデジタル一眼なら平気でISO12800とかISO25600に上げちゃうけど、当時はちょっと感度を上げると露骨にノイズが乗ってくるので、あまり上げたくない。

ギリギリの線を狙ったけど、ブレちゃいました。でも、このダイナミックなジャンプポーズは気に入ってる。めちゃお蔵出し。

こういうときの技がひとつある。フラッシュを焚くのである。

もちろん、猫に向かって直接光を当てるのはダメ。外付けフラッシュの発光部を天井に向けて光らせる（バウンス撮影）。すると、天井や壁で反射した光がいい感じに回るし、猫の瞳を直撃しないというわけで、いい感じに撮れるのだ。フラッシュの一瞬の光で動きも止められるし。

初期のミラーレス一眼はタイムラグがネック

その後まもなく高感度時のノイズは抑えられるようになって、ISO感度を上げて撮れるようになり、そしてミラーレス一眼がやってきた。当初のミラーレス一眼は、一眼レフに比べるとどうしてもレリーズタイムラグが少しあって、微妙にタイミングが間に合わなかったりするのだが、時にはそれで面白い写真になることもある。

ブレていたり、顔がちょっとはみ出したりしているところが気に入っている1枚。

コンパクトデジカメなら「置きピン」で勝負

これがコンパクトデジカメだと、さらに難易度が上がる。どうしてもAF性能や高感度時の画質は、デジタル一眼に劣る（一部のハイエンド機を除く）。

でも、猫のジャンプをコンパクトデジカメで撮ってみようと挑戦したことがあった。人なつこい猫が何匹もいる河川敷へ、猫じゃらしを持って遊びに行ったのである。

普通に撮ったのではフォーカスが間に合わないので、あらかじめ撮影する距離を想定してそこにピントを固定し（置きピンと呼ぶ）、シャッタースピード優先モードでシャッタースピードを1/1000秒にして、あとは猫の動きを予測しつつ撮るのだ。

カメラはキヤノンの「PowerShot S120」。これはいいカメラだった。

大量に失敗した中から、うまくいった2枚を。おもちゃへの食いつきがいい猫が3匹いて、みな若くて体力が無尽蔵だから、こっちが疲れるまで遊んでくれたのだ。ありがたや。

このときは、おもちゃの距離にピントを合わせて連写した。1枚目は、「あっ、間に合わなかった」って顔で空中でバランスを崩しているところがミソ。晴れていたら地面に影が落ちて、ジャンプしているのがもっとわかりやすかったのだけど、そこが残念。

2枚目は、後ろにいる白黒の猫が飛び付くと想定して狙ったら、フレームの外からキジトラがジャンプしてかっさらっていったの図。おかげで面白い写真になった。