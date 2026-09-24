とうとうアップルから折りたたみスマホ「iPhone Duo」が登場した。そこで今回はiPhone Duo誕生記念で、折りたたみスマホで猫を撮る話。仕事柄いろんなスマホで猫を撮ってきたけど、折りたたみスマホで撮るのってなかなか楽しいのよね。

この楽しさがiPhoneにもやってくるのである。

三脚いらずで膝猫自撮りも！ GALAXY Z Foldが切り開いた「半開き」のワザ

現在の横開きの折りたたみスマホ（開くと大きなディスプレーが現れる方式）の日本での源流は2019年に登場したサムスンのGALAXY Z Fold。このときはまだ折りたたみならではの撮影機能ってそんなになかった。閉じた状態で撮るには外側ディスプレーが小さかったし、開いて撮るにはちょっとでかくて撮りづらい。

それが2代目のGALAXY Z Fold2になるとかなり進化。モニターを半開きにしてテーブルとか床に置いて撮るという技ができるようになったのだ。これがなかなかいいのだよね。三脚とかなくても平らなところに置いて撮れるし、開いて撮るより片手で撮りやすい。画面も広く使えるので細かい操作もしやすいしね。

しかもフルオープンにしたとき、外側ディスプレーをファインダーとして使えるのも良かった。インカメラよりアウトカメラの方が画質がいいし、アウトカメラなら超広角レンズも使えるし。膝猫自撮りが捗るのである。

そんな感じで年々折りたたみスマホは進化していったのである。2022年にはGALAXY Z Fold4が登場。