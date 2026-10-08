このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第993回

ブレブレの室内猫写真にさようなら。iPhone 18 Proで絶対に覚えるべき「シャッタースピード」の魔法

2026年10月08日 12時00分更新

文● 荻窪 圭／猫写真家　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

おもちゃを撮り損ねた子猫の表情と前足がいい。ぴたっと動きを止めて撮れるのがiPhone 18 Proなのだ（ただしシャッタースピードは自分でセットすること）2026年10月 アップル iPhone 18 Pro

　さて、毎年この時期となれば外せないのが新型iPhoneのカメラで猫を撮る話。iPhone 18 Proで猫を撮るのである。iPhone 18 Proは前モデルと比べて基本的なカメラ性能は変わらなくて「可変絞り」がついたくらい、と思われがちだけど、それがなんとガチで使ってみると予想以上に違ったのだ。スペックに現れない進化がそこにあったのである。

　特に猫飼いのみなさま、今までのiPhoneでは難しかった瞬間を撮れるようになった点に注目。

iPhone 18 Pro。3つあるカメラの見た目や画素数は前モデルと同じ4800万画素。違いはメインカメラ（向かって左下）に可変絞りがついたことだ

ブレない猫を撮るカギ！
標準アプリでの「シャッタースピード」手動設定

　効果が大きいのは、絞り値に加えてシャッタースピードも自分でセットできるようになったこと。遊んでる飼い猫を撮るとき、室内だとどうしてもシャッタースピードが遅くなるせいでブレがちだったのだ。

　そういうときはシャッタースピードを上げればいいのだが、今までの標準カメラアプリに「自分で設定する機能」はなかったのである。

　でも、iPhone 18 Proは標準カメラアプリである程度のマニュアル設定をサポートしてくれた。ただ、それを快適に使うにはちょっと使いこなしが必要になる。大事なのはカメラコントロールを編集して、「レンズ絞り」と「シャッタースピード」を画面上部のバーに登録すること。

　そうすれば、現在のシャッタースピードや絞り値をリアルタイムで観られるし、バーをタップするだけですぐ設定を変えられるのだ。これはすごく大事。

画面上部のバーにシャッタースピードや絞り値が表示される（黄色いのはマニュアルで設定した項目）。画面下にはシャッタースピードセレクト画面。Aをタップするとオートになる

　動いてる猫を撮るなら、最低でも1/250秒、できれば1/500秒や1/1000秒にしたい。猫が毛繕いをはじめたのでその瞬間を撮ろうとちょっとシャッタースピードを上げて撮ったのがこちら。場所はいつもの「保護猫シェルターqueue」だ。お世話になっております。

毛繕いしてる瞬間を止めて撮るためにシャッタースピードを1/500秒にして撮影。2026年10月 アップル iPhone 18 Pro

　逆におとなしくしてる猫を撮るときはシャッタースピードは遅くていい。そしてレンズ絞りをコントロールしてF1.48にする。iPhone 17 ProはF1.78だったのでほんのちょっと良くなり、背景もほんのちょっとボケるようになってる。

シャッタースピードを1/30秒にしてくつろいでる長毛の猫をローアングルで撮ってみた。絞り値はF1.48。2026年10月 アップル iPhone 18 Pro

　そしておもちゃで遊んでる猫を一緒に遊びながら撮るときは1/1000秒を推奨。冒頭写真がそれだ。iPhoneでも18 Proならこういう遊んでる瞬間写真を撮れるのである。この子猫がいっぱい遊んでくれたのでいっぱい撮ってしまった。

おもちゃを両前足で捕まえようと立ち上がった瞬間。いい感じに背筋が伸びております。2026年10月 アップル iPhone 18 Pro

おもちゃをつかみそこねて、「あああっ」となった瞬間。「行かないでくれー」と叫んでるようで可愛い。2026年10月 アップル iPhone 18 Pro

　なお、こういう写真を撮るときはメインカメラを使うのがよい。やっぱ一番性能がいいからね。1xか2xあたりで。望遠カメラはちょっと性能が落ちるので、室内でシャッタースピードを上げると画質が落ちがち。でも、必要な時は撮る。

　うちのキジトラ猫「テトラ」。いまだに警戒心が強くて腹が減ったとき以外は近寄らせてくれないのである。でも、ときどき会話をしてくれる。会話なのかなんなのかよくわかんないけど、実は単に「こっちくんな」といってるだけかもしれないけど、返事してくれるのだ。その瞬間を撮るべく、望遠カメラで1/250秒で。

口元を震わせてなんかしゃべってるテトラ。何を言わんとしてるのかはわからないけど、たぶん「こっちくんな」だ。2026年10月 アップル iPhone 18 Pro

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン