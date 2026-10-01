荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第992回
キヤノンさん、普及機にF1.2キットは反則です。激しく動く猫の瞳もビシッと捉える「EOS R8 Mark II」の破壊力
2026年10月01日 12時00分更新
2026年の秋は、業界情勢的に円安だったりメモリーをはじめとする半導体不足や価格高騰などで大変そうであるけれども、それでもちょっと頑張れば手に入りそうなクラスのミラーレス一眼が続々と登場しそうでありがたいのである。
その筆頭がキヤノンの「EOS R8 Mark II」。EOS R8シリーズはフルサイズセンサー搭載ミラーレス機の中ではややエントリー向け。それが、めちゃ強化されてMark IIになったのだ。猫瞳AFも連写もOKで手ブレ補正も内蔵。
それだけじゃなくて、日本オリジナルの「レンズキット」が用意されたのである。そのレンズが45mm F1.2。いきなりF1.2とはなかなか豪気な構成だ。
絞り値F1.2というのは、簡単にいえばピントの合う範囲がめちゃ狭くてシビアで、その代わり前後が大きくぼけて「これぞフルサイズのデジタル一眼だぜ」って写真を撮れるスペックなのである。しかも光を多く通すので、屋外に比べて暗い室内撮影にも向いてる。飼い猫撮り向きじゃん。
F1.2の極上ボケと新機能「フィルム調」で
生活感のある背景を消し去る
とりあえず、うちの黒猫。彼女（メスなのだ）がいるのは仕事用の椅子の上で、どうも収まり具合がよくて気に入ってるようなのだが、背景は寝室でどうにもこうにも写ってしまうとプライベート感が出て良くない。
でも、45mmでF1.2というレンズを絞り開放で使うと、前後がすごく大きくぼけてほんわりと色だけが残ってくれる。さらに、新しく追加されたポジティブフィルム調のカラーフィルターをかけてるので色も鮮烈。
逆に、ネガティブフィルム調のカラーフィルターもある。こっちはちょっと渋い感じに仕上がる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第991回
デジカメ「ただ開くだけ」じゃもったいない！ 折りたたみスマホのポテンシャルを引き出す猫撮りテクニック
-
第990回
デジカメ床置きローアングルも膝猫自撮りも自由自在！ 折りたたみスマホが猫撮影に革命を起こしてきた歴史
-
第989回
デジカメF2.0のボケ味が語る。都会の隙間で“人知れず”生きる猫たちの奇跡的ショット8選
-
第988回
デジカメ新型iPhone発表直前！「iPhone 17 Pro」で撮り溜めた極上猫写真で振り返るカメラの実力
-
第987回
デジカメ50年前のフィルムから最新カメラまで！ カメラマンを魅了し続ける「白黒ハチワレ猫」の不思議な引力
-
第986回
デジカメ600mm超でヒゲの毛穴まで見えそう!? 望遠番長カメラで撮る「猫のかお」大博覧会
-
第985回
デジカメ「もはやカメラが本体」約27万円のOPPO Find X9 Ultraで猫を撮ったらコンデジが不要になった件
-
第984回
デジカメあの弩級デジカメがα7の操作感を纏って復活！ ソニー「RX10 V」で撮る極上の猫写真
-
第983回
デジカメ【猛暑の駐車場】車の下に隠れる猫をOsmo Pocket 4Pの超ローアングルで激写！
-
第982回
デジカメ近づけない野良猫も余裕！ Osmo Pocket 4Pの「12倍ズーム」がジンバルカメラの常識を覆す
- この連載の一覧へ