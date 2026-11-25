Lenovo おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第23回
ブラックフライデーでお買い得！ ThinkPad P14s Gen 6で仕事も勉強もパワフルにこなそう
2026年11月25日 21時00分更新
Ryzen AI搭載のモバイルワークステーションが23万円台
モバイルワークステーションの性能を、外出先でも使いたい。そんな人にピッタリなノートPCが、レノボの「ThinkPad P14s Gen 6」だ。
AMD Ryzen AI 5 PRO 340に16GBメモリーと512GBストレージを搭載。グラフィックはAMD Radeon 840Mに対応している。価格は23万4960円から。
推しポイント1：400nitの高輝度ディスプレー
ThinkPad P14s Gen 6のディスプレーは14型WUXGA（1920×1200）のIPS液晶で、輝度は400nit。表面は非光沢（ノングレア）仕様で、文字と睨めっこになる事務作業とも相性が良い。
解像度がフルHDより縦に広いWUXGAのため、表示できる情報量も多いことも魅力だ。
推しポイント2：約1.39kgの携帯性と長時間バッテリー
本機の本体質量は約1.39kgで、モバイルワークステーションとしては軽量な部類に入る。バッテリーは52.5Whの物を搭載。およそ12.4時間の動画再生が可能で、外出時も安心のスタミナだ。
性能と携帯性、そして価格のバランスを取るなら、検討に値する1台といえるだろう。
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