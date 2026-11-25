Ryzen AI搭載のモバイルワークステーションが23万円台

モバイルワークステーションの性能を、外出先でも使いたい。そんな人にピッタリなノートPCが、レノボの「ThinkPad P14s Gen 6」だ。

AMD Ryzen AI 5 PRO 340に16GBメモリーと512GBストレージを搭載。グラフィックはAMD Radeon 840Mに対応している。価格は23万4960円から。

推しポイント1：400nitの高輝度ディスプレー

ThinkPad P14s Gen 6のディスプレーは14型WUXGA（1920×1200）のIPS液晶で、輝度は400nit。表面は非光沢（ノングレア）仕様で、文字と睨めっこになる事務作業とも相性が良い。

解像度がフルHDより縦に広いWUXGAのため、表示できる情報量も多いことも魅力だ。

推しポイント2：約1.39kgの携帯性と長時間バッテリー

本機の本体質量は約1.39kgで、モバイルワークステーションとしては軽量な部類に入る。バッテリーは52.5Whの物を搭載。およそ12.4時間の動画再生が可能で、外出時も安心のスタミナだ。

性能と携帯性、そして価格のバランスを取るなら、検討に値する1台といえるだろう。