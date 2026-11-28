自宅でも外出先でも気軽に使える、使い勝手のいいノートパソコンが欲しい。とはいえ、あまり高価なモデルには手を出しにくい……。そんな人にオススメしたいのが、レノボの14型ノートパソコン「Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 11」（83RQ003GJP）です。

日常的な作業に十分なスペックを備えながら、持ち運びやすさにも配慮したスタンダードモデル。レノボの直販価格は12万4800円です。

Core 5＆16GBメモリー搭載！ 普段使いからビジネスまで

CPUにはインテルの「Core 5 315」（6コア、最大4.4GHz）を搭載。システムメモリーは16GB（DDR5-5600）、ストレージは512GBのM.2 NVMe SSD（PCI Express 4.0）を備えています。OSはWindows 11 Homeです。

ウェブブラウザーで複数のタブを開きながら資料を作成したり、オンライン会議に参加しながら別のアプリを操作したりといった使い方にも対応できる構成です。ビジネスや学習用途はもちろん、動画視聴や写真の整理など、日常的な用途にも幅広く活用できるでしょう。

縦に広い14型ディスプレーが作業に便利！

ディスプレーには14型のWUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶パネルを採用しています。アスペクト比が16：10なので、一般的なフルHD（1920×1080ドット）のディスプレーよりも縦方向に多くの情報を表示できます。ウェブサイトの閲覧や文書作成、表計算ソフトなどを使う際にも便利です。

輝度は400nitで、リフレッシュレートは60Hz。映り込みを抑えるノングレア仕様なのも、長時間パソコンで作業する人にはうれしいポイントです。

本体サイズは幅約314.4×奥行き222.1×高さ16.9mmで、重量は約1.39kg。画面の見やすさと持ち運びやすさのバランスが取れており、カフェや出張先などで作業する機会が多い人にも適しています。

USB PD対応で周辺機器との接続も便利

インターフェースにはUSB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、HDMI、SDメモリーカードスロットなどを装備。USB PDにも対応しているので、対応する充電器を活用できます。無線通信はWi-Fi 6およびBluetoothに対応します。

また、プライバシーシャッター付きのフルHD／IRカメラを備えているので、オンライン会議や顔認証によるサインインにも便利です。

高価なハイエンドモデルを購入するほどではないけれど、性能や使い勝手には妥協したくない。そんな人にとって、なかなか魅力的な選択肢ではないでしょうか。仕事にも趣味にも使えるノートパソコンを探しているなら、ぜひチェックしてみてください。