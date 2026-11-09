アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第242回
ビールの箱買い、Amazonで済ませませんか？ キリン「一番搾り」350ml×24本をまとめ買い！
2026年11月09日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「キリン一番搾り 350ml×24本」が
AmazonスマイルSaleに登場！
キリンビールの「キリン一番搾り 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonスマイルSaleに登場しています。
今回のセールでは、過去価格4,935円から13％オフの4,298円で販売中です。1本あたり約179円で、350ml缶を24本まとめて購入できます。日々の晩酌用や、冷蔵庫に常備しておきたい人にも注目の商品です。
「キリン一番搾り」の特徴
Amazon商品ページより
キリンビールの「キリン一番搾り」は、麦汁ろ過工程で最初に流れ出る一番搾り麦汁だけを使用する、独自の製法で造られた生ビールです。
麦芽を100％使用し、通常のビールの1.5倍量の麦芽を使用。さらに、製造時には雑味を低減させる「低温麦汁ろ過技術」を採用しています。
こだわりの製法やバランスの良さはそのままに、ホップの使い方を見直すことで、味や香りの印象も向上。麦本来のうまみを感じられる満足感を保ちながら、飲みやすく飲み飽きない味わいを目指しています。
原材料は麦芽とホップで、アルコール度数は5％。原産国は日本です。350ml缶が24本入ったケース販売となっています。
まとめ：毎日の晩酌用に一番搾りをまとめ買い！
麦芽100％と一番搾り麦汁だけを使用した生ビール「キリン一番搾り 350ml×24本」。現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、過去価格4,935円から13％オフの4,298円で販売中です。
1本あたり約179円となるこの機会に、毎日の晩酌用としてまとめてストックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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