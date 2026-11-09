冬は毛布にくるまってスマホもゲームも！ 腕を通せるTHANKO「だら活毛布」が3850円

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【Amazonで割引中】THANKO「だら活毛布」をチェック！

THANKOの腕だし電気毛布「だら活毛布」がAmazonで値下げ中。参考価格8,980円から57％オフの3,850円で販売されている。

THANKOの「だら活毛布」は、腕を通す穴を備えた電気毛布だ。首や肩を覆ったまま両腕を動かせるので、スマホを触ったりゲームをしたりするときも毛布をめくる必要がない。首元までヒーターが入っているのも特徴。寒い日の休日は、ソファやベッドで暖まりながら、好きなことに没頭できる。

①腕出し穴で両手を自由に動かせる

左右に約5×19cmの腕出し穴を設けており、そこから両腕を外に出せる仕組み。スマホを持ったり、ゲームのコントローラーを握ったりと、毛布を着たまま両手を使える。

②首元まで暖めるヒーターと温度調整

フリース生地を採用し、ヒーターを首元まで配置している。首まわりまで暖められるほか、ヒーターの温度も調整可能。好みに合わせて暖かさを変えられる仕様だ。

③約900gの本体は手洗いにも対応

本体サイズは約150×125cm、重量は約900g。消費電力は40Wで、毛布部分は手洗いに対応している。汚れが気になったときには、手洗いでお手入れできる。