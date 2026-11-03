最大3174円おトク！ 銀だこの「ぜったいお得な回数券」が11月8日発売

たこ焼きチェーン「築地銀だこ」は11月8日から、数量・期間限定で「ぜったいお得な回数券」を販売します。

好きなたこ焼8個入りと交換！ 4枚・11枚セットを販売

「ぜったいお得な回数券」は、好きなたこ焼（8個入り）と引き換えられる回数券で、4枚セットと11枚セットの2種類を用意します。購入時には「銀だこスタンプカード」のスタンプも回数券の枚数分もらえます。

回数券は全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）で利用できます。「ぜったいうまい‼たこ焼（ソース）」をはじめ、「ねぎだこ」「てりたま」「チーズ明太子」、期間限定商品も引き換え対象です。

さらに、毎月8日・18日・28日の「8のつく日」に購入すると、スタンプが通常の2倍になります。

・ぜったいお得な回数券 4枚セット 2462円 ※最大970円おトク

・ぜったいお得な回数券 11枚セット 6264円 ※最大3174円おトク

回数券の引き換え有効期間は12月1日～2027年5月31日です。通常商品以外のコラボ商品や店舗限定メニューなどは対象外です。

販売店舗は全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）です。回数券は各店の在庫がなくなり次第、販売を終了します。販売状況や在庫については、購入を希望する店舗へ直接問い合わせる必要があります。

11月8日の発売初日はスタンプ2倍！ 買うならこの日がお得

好きなたこ焼と引き換えられる回数券は、4枚セットと11枚セットの2種類。定番のソース味はもちろん、「ねぎだこ」や「てりたま」、「チーズ明太子」、期間限定商品も対象なので、いろいろな味を楽しめるのがうれしいですね。

さらに、8日・18日・28日に購入すればスタンプが2倍に！ 回数券を買うなら、スタンプもお得に貯められる「8のつく日」を狙ってみてはいかがでしょうか。数量限定なので、気になる人は早めにチェックしてみてください。

・発売日：2026年11月8日

※価格は税込み表記です。